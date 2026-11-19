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CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La nave Voyager 1 de la NASA llamó a casa desde una distancia de un día luz, el primer emisario de la humanidad en cruzar este monumental umbral en el espacio interestelar.

Los controladores de vuelo recibieron la llamada de la nave espacial el jueves, exactamente 24 horas después de que se enviara. Ese es el tiempo que tardó la señal de radio en recorrer, a la velocidad de la luz, los más de 26.000 millones de kilómetros (16.000 millones de millas).

"Distancia de un día luz de la Voyager 1 confirmada... La Voyager 1 continúa su viaje hacia lo desconocido", anunció el controlador Nshan Kazaryan entre vítores y aplausos.

Para una nave espacial ya cargada de primicias históricas, fue un hito especialmente trascendental.

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"Una vez más la Voyager rompe récords, rompe fronteras y lleva a la humanidad en un viaje", declaró Nicky Fox, jefa de misiones científicas de la NASA. "No hay fin para la misión Voyager".

Fue otro día para los libros de historia de la Voyager 1, que se lanzó en 1977. Pasó junto a Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, tomó en 1990 la foto más lejana jamás captada de nuestro "Punto azul pálido", en 1998 se convirtió en el objeto más distante fabricado por el ser humano y cruzó en 2012 desde la esfera de influencia del Sol hacia el vasto vacío entre las estrellas.

La NASA no pudo confirmar este nuevo récord de distancia hasta que la señal llegó al equipo de control en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de California a través del telescopio de espacio profundo cerca de Madrid. Pero eso no impidió que la agencia espacial deseara a todos, a través de redes sociales el miércoles, un "¡Feliz día... de día luz de la Voyager!".

La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, son las misiones espaciales de la NASA que más tiempo han estado en operación, y siguen generando datos durante casi medio siglo pese a haber apagado la mayoría de sus instrumentos para continuar explorando.

La Voyager 2, de hecho, se adelantó a su gemela al espacio por dos semanas. Pero su ruta hacia Júpiter y Saturno, además de Urano y Neptuno, fue más lenta y larga, y no llegó al espacio interestelar hasta 2018. No alcanzará la marca de un día luz hasta 2035.

Ambas naves se mantienen bien para sus 49 años de antigüedad, abriéndose paso por el espacio a 61.000 km/h (38.000 mph), con plutonio como fuente de energía. La toma de imágenes terminó hace mucho, pero por lo general envían casi todos los días valiosos fragmentos de datos sobre su entorno, nunca antes explorado.

Según la NASA, durante el fin de semana el flujo de datos científicos y de ingeniería de la Voyager 1 se detuvo abruptamente. Sin embargo, la señal portadora que normalmente transmite esos datos siguió llegando con fuerza y, junto con los cálculos de la trayectoria de vuelo, permitió que el equipo confirmara el hito del día luz. Los controladores intentan averiguar por qué se detuvo el flujo de datos científicos y de ingeniería. Un problema similar hace tres años se atribuyó a una computadora a bordo.

Cada nave lleva un llamado Disco de Oro repleto de sonidos de la Tierra. El proyecto fue encabezado por el fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell Carl Sagan, quien también acuñó la expresión "Punto azul pálido" para la imagen de despedida de la Tierra tomada por la Voyager 1.

La NASA espera que los discos fonográficos chapados en oro —cápsulas del tiempo para cualquiera o cualquier cosa que pudiera encontrarlos— duren más de 1.000 millones de años.

"No importa cuánto tiempo tome o cuán oscuras se pongan las cosas o cuáles creamos que son nuestras limitaciones, nunca deberíamos dejar de brillar ni dejar de alcanzar las estrellas. Porque nunca sabemos qué tan lejos llegaremos", dijo la científica adjunta del proyecto Jamie Rankin, de la Universidad de Princeton. "Sigue brillando, Voyager, sigue brillando".