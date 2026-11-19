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WASHINGTON (AP) — Los costos de la guerra con Irán han aumentado a 48.300 millones de dólares al 13 de noviembre pero, debido a que ese total no incluye los daños a bases de Estados Unidos atacadas en Oriente Medio, los legisladores están presionando para que el Pentágono proporcione esas cifras.

Arthur Miller, un funcionario del Pentágono encargado del presupuesto, entregó el jueves la estimación más reciente del costo total al Comité de Servicios Armados del Senado, que está considerando su nominación para ser contralor de la Marina. La cifra de 48.000 millones de dólares incluye los costos de las operaciones militares, así como los de reemplazar equipos y municiones.

El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, presionó a Miller para que diera una estimación de los daños a instalaciones de Estados Unidos, algo que, según Miller, no tenía. El senador republicano Roger Wicker, de Mississippi, presidente del comité, le indicó a Miller que intentara proporcionar una respuesta lo antes posible.

Un análisis de The Associated Press encontró que Irán atacó hangares, sistemas de detección, almacenes, alojamientos de tropas y más, lo que causó miles de millones de dólares en daños a equipos.

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El costo de la guerra ha sido un punto álgido en el Congreso. Los debates sobre los gastos se han intensificado mientras el gobierno de Trump pide a los legisladores que aprueben un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares. Después de que la impopular guerra y sus efectos económicos contribuyeran a severas pérdidas republicanas en las elecciones de mitad de mandato, las disputas financieras sobre el conflicto solo se intensificarán una vez que los demócratas tomen el control del Congreso en enero por el resto del mandato del presidente Donald Trump.

Los demócratas le han instado repetidamente al Pentágono a publicar estimaciones sobre los daños que Irán ha causado a bases estadounidenses en Oriente Medio mediante ataques con misiles y drones.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, interrogó con dureza al secretario interino de la Marina, Hung Cao, sobre los costos de la guerra en su audiencia de confirmación el martes.

Al citar estimaciones independientes e informes de prensa, Warren afirmó que el bloqueo naval de Irán cuesta alrededor de 32,5 millones de dólares al día, mientras que un ataque iraní contra el cuartel general regional de la Marina en Baréin causó al menos 400 millones de dólares en daños.

Cao confirmó la cifra del bloqueo, pero señaló que no podía ofrecer una evaluación completa de los daños en Bahréin porque "es un área donde no es posible ingresar". Cao le dijo a un reportero hace meses que Irán "reventó a Baréin".