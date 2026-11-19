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En un nuevo y probable escándalo en el clero católico potosino, un sacristán que operaba en el templo de San Pedro y Santa María de Guadalupe se ubica en colonia Prados Segunda Sección, habría abusado sexualmente de alrededor de 10 niñas y niños de entre cinco a 13 años de edad.

Sin embargo, la cifra podría incrementar porque el probable agresor sexual estaba colaborando en otras iglesias de la Arquidiócesis, detalló la tarde del miércoles, Marilú González Martell, activista social y fundadora de Movimiento "Abejita Vuelve a Casa".

En compañía de algunas madres de las niñas víctimas, la activista relató que la organización tomó conocimiento por una publicación en redes sociales, cuyo contenido se formalizó a través de denuncias ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después de sostener una reunión de varias horas con autoridades eclesiásticas en el Arzobispado, describió que, hasta el momento existen alrededor de ocho carpetas de investigación abiertas en contra del colaborador que operaba en la misma iglesia, quien utilizaba sus roles católicos para poder cometer los abusos.

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"Esta persona se los llevaba hacia un cuarto que se encontraba en la misma iglesia, es decir, que los abusos y las violaciones ocurrían dentro de la misma iglesia (...) Si no se quieren acercar a nosotros como movimiento, pueden acercarse hacia Comisión Estatal de Víctimas o hacia la Fiscalía, a levantar su denuncia porque sí son muchas, muchas víctimas", expuso.

Una de las mamás narró que el lunes pasado su hija, quien realizaba funciones de monaguillo, comenzó asistir a la iglesia diariamente porque iniciaron los rosarios de la Virgen de Guadalupe.

"Ella llega el lunes. El rosario se acabó como 8.40, 9:00 (de la noche). Ella llega como 9.10, normal. Ya después, como los 20 minutos que me voy a acostar con ella, me empieza a decir que el señor de la iglesia la tocó y la besó", comentó.

Refirió que luego de investigar con otras madres y sus hijas, concluyeron que las tocaba de los pechos y las besaba desde hace tiempo, sin embargo, no pudieron definir con precisión, pues a su corta edad no dimensionan correctamente.

"Sí, hoy fue el primer día que él me empezó a hacer eso, pero yo me asusté mucho, mami. Me salí corriendo. A mí no me gusta eso que me hizo porque él nunca me preguntó si me podía tocar", según el relato de la niña a su madre.

Concluyó que, aunque recientemente el imputado fue detenido por la policía municipal por una probable agresión, después obtuvo la liberación al no encontrarse en flagrancia y elementos para mantenerlo retenido.

"Hasta el momento no hemos tenido respuesta, sabemos que el señor huyó con su esposa, porque su esposa sabe todo eso. Huyó con su esposa y no hemos tenido respuesta, ni siquiera si hay una orden de aprehensión en contra de ellos", añadió.