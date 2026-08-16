Ataque israelí en Líbano mata a once personas

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Beirut, Líbano.- Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano mataron al menos a 11 personas el sábado, en los sucesos más mortíferos desde que una frágil tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 20 de junio.

El Ministerio libanés de Salud y la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, dijeron que uno de los bombardeos fue contra una casa en las afueras de la aldea de Ansar mató a siete personas, incluidos tres niños, e hirió a dos. El segundo, en la aldea de Deir al-Zahrani, dejó cuatro muertos y 17 heridos.

Israel y el gobierno libanés anunciaron un "acuerdo marco" el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, un cambio del desarme del grupo Hezbollah, respaldado por Irán. También prevé medidas hacia un eventual acuerdo de paz entre los dos países, que técnicamente siguen en guerra casi 80 años después del establecimiento de Israel.

Hezbollah se ha negado a mantener conversaciones directas y no fue parte del acuerdo.

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El primer ministro libanés Nawaf Salam denunció que los ataques israelíes intimidan a "residentes en sus hogares" y socavan los esfuerzos para estabilizar la situación en el sur.

"Los siete mártires del ataque aéreo israelí contra la ciudad de Ansar no son infraestructura militar y los niños y mujeres asesinados no eran objetivos militares", expresó Salam en X. Añadió que es responsabilidad del Estado libanés ocuparse de cualquier infraestructura militar en el país.

Intensos ataques aéreos israelíes a primera hora del sábado también alcanzaron la estratégica colina Ali Taher, con vistas a la ciudad sureña de Nabatiyeh y las principales carreteras que conducen a ella, informó la Agencia Nacional de Noticias. A pesar de la tregua, el ejército de Israel ha continuado sus ataques casi diarios en la zona al norte del río Litani, con grandes áreas al sur bajo control militar israelí.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que Hezbollah violó el alto el fuego al atacar a soldados israelíes dentro del Líbano, hiriendo gravemente a tres de ellos. Señaló que el ejército israelí respondió atacando el cuartel general de Hezbollah que ordenó el ataque, enterándose solo más tarde de que Hezbollah "deliberadamente puso a civiles" en ese complejo militar. Más tarde, el ejército de Israel dijo que los soldados resultaron heridos por un dron explosivo.

El ejército israelí emitió otro comunicado más tarde el sábado diciendo que el ataque contra Ansar mató a Ali Samir Al-Haj Hassan, a quien describió como un comandante de batallón de la unidad de élite Fuerza Radwan de Hezbollah. El ejército dijo que la familia de Haj Hassan estaba con él y tuvo víctimas, pero enfatizó que la familia no era el objetivo.