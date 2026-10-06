"Yo no me hago en ninguna contienda": Ruth González

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La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, informó que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible candidatura al gobierno de San Luis Potosí y señaló que será hasta diciembre o enero próximos cuando determine si participará en el proceso electoral de 2027.

"Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó González Silva en entrevista, al señalar que actualmente se encuentra enfocada en la preparación de su informe legislativo y en dar seguimiento a sus iniciativas en el Senado.

La esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo también fue cuestionada directamente sobre el impedimento relacionado con el nepotismo, a lo que respondió que los estatutos del Partido Verde no establecen una prohibición para que un familiar suceda a otro en un cargo de elección popular.

"En los estatutos que tiene mi partido no está estipulado", respondió al referirse al tema y agregó que, si finalmente decide participar, no habría impedimento por parte de los dirigentes nacionales del PVEM.

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González Silva evitó pronunciarse sobre una eventual sucesión entre esposos desde el punto de vista ético y trasladó la decisión al electorado.

"La gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir", sostuvo al ser cuestionada sobre cómo asimila el debate en torno a su posible candidatura.

La senadora dijo que en caso de decidir no participar en la contienda electoral "hay muchos cuadros en el estado de San Luis Potosí" que han sido mencionados para participar en la sucesión estatal.