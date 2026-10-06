logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Yo no me hago en ninguna contienda": Ruth González

La senadora indicó que será hasta diciembre o enero cuando determine si participará en el proceso de 2027

Por El Universal

Octubre 06, 2026 02:15 p.m.
A
Ruth González / Foto: Pulso

Ruth González / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, informó que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible candidatura al gobierno de San Luis Potosí y señaló que será hasta diciembre o enero próximos cuando determine si participará en el proceso electoral de 2027.

      "Yo no me hago en ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa", afirmó González Silva en entrevista, al señalar que actualmente se encuentra enfocada en la preparación de su informe legislativo y en dar seguimiento a sus iniciativas en el Senado.

      La esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo también fue cuestionada directamente sobre el impedimento relacionado con el nepotismo, a lo que respondió que los estatutos del Partido Verde no establecen una prohibición para que un familiar suceda a otro en un cargo de elección popular.

      "En los estatutos que tiene mi partido no está estipulado", respondió al referirse al tema y agregó que, si finalmente decide participar, no habría impedimento por parte de los dirigentes nacionales del PVEM.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      González Silva evitó pronunciarse sobre una eventual sucesión entre esposos desde el punto de vista ético y trasladó la decisión al electorado.

      "La gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir", sostuvo al ser cuestionada sobre cómo asimila el debate en torno a su posible candidatura.

      La senadora dijo que en caso de decidir no participar en la contienda electoral "hay muchos cuadros en el estado de San Luis Potosí" que han sido mencionados para participar en la sucesión estatal.

      LEA TAMBIÉN

      "Ruth puede esperar": Gallardo (VIDEO)

      El gobernador indica que no le agradaría que su esposa lo sucediera; tiene el futuro por delante, señala

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González
      Yo no me hago en ninguna contienda: Ruth González

      "Yo no me hago en ninguna contienda": Ruth González

      SLP

      El Universal

      La senadora indicó que será hasta diciembre o enero cuando determine si participará en el proceso de 2027

      Estatutos del PVEM permiten sucesión familiar, insiste Ruth González
      Estatutos del PVEM permiten sucesión familiar, insiste Ruth González

      Estatutos del PVEM permiten sucesión familiar, insiste Ruth González

      SLP

      Redacción

      La senadora evitó dar por definida su eventual candidatura a la gubernatura de san Luis Potosí en 2027

      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas
      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas

      Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El formato para la glosa del Informe de Gobierno quedó limitado a una pregunta por diputado o diputada

      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)
      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

      De cara al 2027, Torres Sánchez se dice listo (video)

      SLP

      Samuel Moreno

      No obstante, afirmó que por ahora mantiene su atención en las tareas de gobierno