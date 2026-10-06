Giménez Cacho recibe 'Premio Peyote' en Festival de Cine UASLP

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El actor Daniel Giménez Cacho recibió el Premio Peyote durante la apertura del 9.º Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), como reconocimiento a su trayectoria de 43 años en cine, teatro y televisión.

Al recibir la pieza artesanal elaborada por el maestro wixárika Bruno Carrillo Bautista, el actor relacionó el nombre del galardón con lo que consideró asuntos valiosos y sagrados.

Durante su discurso, Giménez Cacho habló del significado que tiene para él el peyote y de su relación con la cultura wixárika. Señaló que esta planta representa una conexión con la naturaleza y con una cultura originaria que, dijo, resiste y protege el territorio, el agua y una sabiduría colectiva. "Gracias al pueblo wixárika por tanta enseñanza", expresó ante el público del festival.

El actor también se refirió al papel del arte y la cultura como espacios para el pensamiento crítico y el encuentro entre personas. Consideró que en estos ámbitos pueden construirse comunidades a partir de la diversidad y señaló a la empatía como una herramienta frente al rechazo hacia quienes son diferentes. También relacionó la creación artística con la posibilidad de desarrollar la creatividad y de reconocerse como seres humanos.

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Giménez Cacho sostuvo que el territorio de la cultura debe ser defendido y protegido, al considerar que permite abrir espacios ajenos a las disputas del poder político y las dinámicas del mercado. En ese sentido, afirmó que actualmente se viven "tiempos de resistencia", pues, desde su perspectiva, el arte y la cultura no son una prioridad para los gobernantes.

Al final de su intervención, destacó el valor del Festival de Cine UASLP como un espacio para el encuentro y para imaginar otros futuros a partir de la mirada sobre el presente.

El Premio Peyote fue instituido por la UASLP en 2022 y consiste en una pieza elaborada con chaquira que incorpora el ojo de Dios (tsikuri) y el peyote, elementos relacionados con la cosmovisión wixárika y con el diálogo entre el cine y la diversidad cultural de México.