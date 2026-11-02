NTSB investiga desplome de jet en Florida con nueve muertos

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Partes de un jet ejecutivo al parecer se desprendieron antes que la aeronave se estrellara en el sur de Florida y estallara en una bola de fuego, lo que mató a las nueve personas a bordo, dijo un investigador federal el lunes.

Un video grabado por transeúntes captó el aterrador momento el domingo por la tarde, en que la aeronave con destino a las Bahamas se precipitó antes de impactar contra el suelo y explotar en Greenacres, a unos 11 kilómetros (7 millas) al suroeste de West Palm Beach. Las llamas parpadeaban alrededor de trozos de pavimento que bordeaban el cráter al momento en que residentes conmocionados observaban horrorizados. Un espeso humo negro envolvía el lugar del desplome.

"Había escombros por todas partes. Los escombros impactaron mi casa. Todo estaba en llamas. La carretera estaba en llamas", contó Anthony Blackmon, quien vive cerca del lugar del accidente, a la afiliada de NBC WTVJ. "Siempre lo he visto en las noticias; nunca pensé que pasaría tan cerca de alguien, como pasó hoy".

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), dijo en una conferencia de prensa el lunes que la aeronave parecía empezar a desintegrarse antes de impactar y que espera que se encuentren partes de la avioneta muy lejos.

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"Sí tenemos algunos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto", señaló Chapman. "Podríamos encontrar partes de la aeronave a cierta distancia del lugar real del impacto".

El comisionado del condado Palm Beach, Joel G. Flores, dijo en la conferencia de prensa que el condado "no tiene ni idea" de cuándo los residentes que viven alrededor del lugar del incidente podrán regresar a casa.

Había alrededor de 77 casas móviles en la zona y los residentes de esas viviendas han sido evacuados a un refugio, indicó Flores.

"Nuestra preocupación ahora mismo es despejar la escena para que nuestros residentes puedan volver a la normalidad", indicó Flores. "Realmente no tenemos un cronograma de cuándo van a poder revisar todas las pruebas y hacer todo lo que necesitan hacer, y eso deja a nuestra comunidad buscando respuestas.

Una madre identifica a una de los pilotos

El jet con destino a las Bahamas inició su trayecto en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas.

El portavoz del aeropuerto, Jim Reynolds, la describió como una aeronave privada. Las autoridades no han divulgado los nombres de las personas que murieron.

La policía del condado Palm Beach declinó hablar sobre la investigación de las muertes, al señalar que aún está en sus etapas iniciales.

Camila Corteleti dijo al New York Post y al New York Times que su hija, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, era una de las personas que piloteaban la nave. Obtuvo su licencia de piloto en 2023 cuando era una estudiante de último año, a sus 17 años, en la escuela West Boca Raton Community High School, en Florida, según reportaron medios locales en ese momento.

Su licencia de piloto mostraba que tenía la habilitación para volar ese modelo de Learjet, pero no para estar al mando del vuelo.

Su padre, Allan Filgueiras, dijo a The Associated Press que no estaba preparado para hablar sobre el incidente.

La alcaldesa del condado Palm Beach, Sara Baxter, pidió solidaridad con las víctimas de la caída.

"Por favor, ténganlos presentes en sus pensamientos y oraciones", expresó.

Piloto reportó turbulencia y hielo, y luego el rápido descenso del jet

La avioneta se dirigía hacia el este a 11.000 metros (35.000 pies) cuando el piloto comenzó a reportar problemas.

El piloto dijo que se estaba acumulando hielo en el jet y que la turbulencia lo sacudía hasta 213 metros (700 pies), según grabaciones del control de tráfico aéreo captadas por LiveATC.net. La lluvia azotó la región el domingo.

"Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada", dijo el piloto a los controladores.

La situación se deterioró rápidamente.

El piloto solicitó permiso para ascender otros unos 610 metros (2.000 pies) y luego declaró rápidamente una emergencia cuando el jet perdía altitud a un ritmo alarmante.

"Estamos descendiendo 8.000 — mayday, mayday — estamos descendiendo 10.000 pies por minuto", transmitió el piloto por radio.

"Estamos en una condición de exceso de velocidad descendiendo 20.000 pies por minuto", comunicó el piloto por radio. Momentos después, el piloto dijo: "Vamos a estrellarnos contra el suelo".

Un video muestra al avión inclinándose bruscamente hacia la derecha antes de estrellarse y explotar.

"Fue un accidente aéreo cataclísmico", dijo DeSantis a los periodistas en el lugar. "Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado de la carretera".