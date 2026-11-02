Baños del panteón "El Morro" colapsan drenaje

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La única incidencia registrada hasta el momento durante los operativos de vigilancia por el Día de Muertos en Soledad de Graciano Sánchez ha sido la clausura de los baños del panteón El Morro, debido a un colapso en el drenaje, reportó el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, quien indicó que la jornada ha transcurrido sin incidentes mayores.

Sostuvo que, tras el colapso, comenzó el derrame de aguas negras hacia la vía pública, generando afectaciones a los comerciantes de la zona, por lo que se solicitó contratar baños portátiles.

Explicó que la dependencia destinó un estado de fuerza de 46 elementos, entre ellos seis paramédicos, además de una ambulancia y seis unidades operativas para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la visita de las familias a los cementerios.

Como parte del operativo, se instaló un módulo de mando y vigilancia en el panteón municipal número uno, El Señor del Refugio, donde se concentra la mayor afluencia de visitantes.

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En los otros tres cementerios se realizaron recorridos itinerantes para supervisar las condiciones de seguridad y mantener el orden.

Destacó que la dependencia también mantiene habilitada su línea telefónica de atención las 24 horas para recibir reportes ciudadanos y brindar apoyo ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el área de Seguridad Vial trabaja con 30 agentes por turno, quienes realizan labores de abanderamiento y control del tránsito vehicular en los cuatro panteones, dos municipales y dos particulares, con el propósito de facilitar el acceso y la movilidad de los visitantes.

El dispositivo vial contempla una cobertura desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, a fin de atender el flujo de personas y vehículos durante las actividades conmemorativas del Día de Muertos.