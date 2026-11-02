Francia reporta menos violencia en protestas por costo de vida

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PARÍS (AP) — Las autoridades francesas expresaron alivio el domingo luego que las protestas masivas por el aumento en el costo de la vida derivaran en menos violencia que en fines de semana anteriores. Sin embargo, la policía prevé nuevas manifestaciones una vez que los institutos en el centro del movimiento reabran el lunes tras sus vacaciones de otoño.

Protestas en Francia y respuesta policial

Por su parte, Alemania afrontó sus propios retos cuando las protestas a nivel nacional del sábado terminaron con agresiones a la policía por parte de alborotadores y saqueos a tiendas en algunas ciudades. En diversas partes de Europa, cientos de miles de personas se sumaron el sábado a marchas mayoritariamente pacíficas inspiradas por jóvenes, pese a algunos disturbios aislados.

En París, alborotadores agredieron a la policía con bombas molotov al final de la marcha del sábado en el extremo oriental de la ciudad, lo que dejó tres agentes heridos y un automóvil incendiado, informó la policía. Al otro lado de la urbe, grupos enmascarados lanzaron fuegos artificiales contra los agentes en un mirador frente a la Torre Eiffel, y la policía arremetió repetidamente, lo que hizo que turistas aterrados huyeran de la zona.

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No obstante, la violencia en general fue menos grave que el 17 de octubre, cuando un edificio de ayuntamiento fue incendiado y más de 2.000 tiendas fueron saqueadas en expresiones de violencia que las autoridades parecían no estar preparadas para controlar, o durante protestas posteriores efectuadas el 24 de octubre.

La policía había detenido a 779 personas hasta el sábado en la noche, en comparación con 2.628 el 17 de octubre y 1.314 el fin de semana pasado. Las policías de París y Marsella reportaron ataques a un puñado de comercios, pero sin daños de consideración. Se desplegaron unos 70.000 policías en todo el país.

Los manifestantes describieron diversas dificultades a The Associated Press: roedores en las aulas, empleos de bajos salarios, problemas económicos para ponerle combustible a sus autos.

La policía se prepara para más tensiones a medida que las escuelas reabren el lunes, y algunos grupos han convocado a bloqueos. El jueves, Francia afronta una huelga general en trenes y servicios públicos y protestas, tanto de estudiantes como de sindicatos, que exigen salarios más altos y otras medidas.

El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron se está enfocando en las acciones del jueves y negociando con los sindicatos —una dinámica habitual en la política francesa—, al tiempo que espera que los disturbios, más difíciles de controlar, pierdan fuerza, según un funcionario cercano al presidente.

El funcionario describió las protestas del sábado como "un regreso al orden republicano", pero reconoció que la situación "no es perfecta". No estaba autorizado a ser identificado públicamente, según la política presidencial.

Disturbios en Alemania tras protestas juveniles

Alemania recupera la calma tras una noche de disturbios

Más de 100.000 personas, en su mayoría jóvenes, protestaron pacíficamente en toda Alemania el sábado, exigiendo que el gobierno invierta más dinero en educación, vivienda y protección ambiental, y que haga la vida cotidiana más asequible. En algunas ciudades, las protestas se tornaron violentas por la noche.

Tras una marcha en Fráncfort, alborotadores agredieron a policías en el centro de la ciudad y saquearon tiendas. Más de 100 agentes resultaron heridos y 54 personas —de entre 13 y 29 años— fueron detenidas. No estaba claro cuántos manifestantes resultaron lesionados. La policía informó que 17 tiendas sufrieron daños y cinco de ellas fueron saqueadas. Luego de que agentes acordonaran una zona del centro de la ciudad, la situación se apaciguó hacia la madrugada del domingo.

"Estoy conmocionado por los excesos violentos en Fráncfort, que no quedarán impunes", advirtió Boris Rhein, el gobernador del estado de Hesse, donde se encuentra la ciudad. "Cualquiera que se comporte como los atacantes en el centro de Fráncfort se coloca fuera de nuestra sociedad".

La violencia también estalló la noche del sábado en Colonia, donde la policía utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. En Berlín, manifestantes atacaron a los agentes con botellas y artefactos pirotécnicos.

Los organizadores de las protestas del sábado, una iniciativa juvenil llamada "Gen Z regelt" —que más o menos significa " La Generación Z resuelve"— publicaron un comunicado en Instagram en el que se desmarcaron de "cualquier forma de violencia, así como de actos violentos de otros grupos o individuos" que no formaban parte de las protestas.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, acusó a "grupos violentos de izquierda y alborotadores de la comunidad inmigrante" de secuestrar las marchas pacíficas. "Los alborotadores y saqueadores serán identificados y rendirán cuentas", declaró Dobrindt el domingo al diario Bild.

Protestas y desalojos en Portugal por vivienda asequible

Los costos de la vivienda inspiraron a manifestantes en Portugal

En Portugal, la policía antidisturbios retiró por la fuerza durante la noche a manifestantes de una plaza de Lisboa tras protestas por una vivienda más asequible. Miles de personas marcharon por la ciudad durante el día y, al final, unos cientos acamparon en Rossio, una plaza emblemática del centro de la capital portuguesa. La policía intervino a primera hora del domingo, retiró tiendas de campaña y obligó a la gente a desalojar, y algunas personas fueron detenidas.

Los manifestantes portugueses llevan semanas protestando, inspirados por el movimiento español para denunciar el aumento en el costo de la vida, especialmente el de la vivienda.