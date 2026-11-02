Se estrella un jet ejecutivo en EU; 9 víctimas

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West Palm Beach, Florida.- Un jet ejecutivo que transportaba a nueve personas se precipitó en picada el domingo sobre un vecindario del sur de Florida y generó una enorme bola de fuego cerca de una vía muy transitada. Todos los ocupantes murieron, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos.

Un video grabado por personas dentro de sus autos captó el aterrador momento en que la aeronave con destino a las Bahamas se precipitaba desde el cielo, antes de impactar cerca de la vialidad y explotar. Las llamas titilaban alrededor de trozos de pavimento que bordeaban el cráter mientras algunas personas deambulaban por el lugar, expresando su conmoción porque cayó a apenas unos metros de las casas ya sólo unos centímetros de los vehículos que pasaban. Un espeso humo negro envolvía el sitio.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó en la red social X que el Learjet 60 se estrelló en el condado de Palm Beach a las 12:50 de la tarde, y lo calificó como una "tragedia horrenda". La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) enviará un equipo para apoyar la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, señaló.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que de momento no había reportes de que alguien en tierra hubiera resultado herido o muerto.

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"Fue un choque de avión cataclísmico", dijo DeSantis a los reporteros en el lugar. "Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino".

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, según la FAA. Las autoridades no han informado qué provocó la caída del jet ni quiénes iban a bordo.

El avión se dirigió hacia el este a 35.000 pies (unos 11 kilómetros) de altitud cuando los pilotos reportaron turbulencia, formación de hielo y lluvia, y solicitaron ascender 2.000 pies más (unos 610 metros).

Momentos después, la aeronave entró en un pronunciado descenso en picada, primero a 10.000 pies por minuto, luego a 20.000 pies por minuto y hasta a 30.000 pies por minuto, por lo que el fuselaje se vio sometido a una intensa presión por encima de su capacidad, según grabaciones del control de tráfico aéreo y datos de seguimiento de vuelo.

Un piloto declaró una emergencia y emitió llamadas de auxiliar. El avión viró bruscamente a la derecha antes de estrellarse en picada contra el suelo.