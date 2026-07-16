Detienen a "El Doctor", presunto operador de "Los Viagras"
El detenido era buscado por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas y tenía una recompensa de cinco millones de dólares.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Apatzingán, Michoacán en la localidad de Acahuato a Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor", supuesto operador de "Los Viagras".
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones al momento de su captura portaba una playera gris, bermuda azul oscuro y tenis color naranja.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En la descripción lo señalan de 1.75 metros de estatura, complexión media, tez morena, con cabello y barba negra.
Ortiz Ávalos era buscado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
no te pierdas estas noticias
Detienen a "El Doctor", presunto operador de "Los Viagras"
El Universal
El detenido era buscado por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas y tenía una recompensa de cinco millones de dólares.
Examen UNAM 2026: cómo consultar los resultados de licenciatura
El Universal
La UNAM recibirá a 21 mil 962 estudiantes por examen de admisión en el ciclo 2026-2027.
Detienen al exgobernador de Baja California por "huachicol"
El Universal
La orden de aprehensión fue solicitada tras una investigación compleja sobre contrabando de combustible en Baja California.