Ataques rusos dejan 4 muertos

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó Ucrania con misiles y drones por la noche y mató a por lo menos cuatro personas e hirió a otras 20, reportaron autoridades locales el sábado, lo que llevó a su presidente a renovar sus pedidos de baterías antiaéreas a Occidente.

En la capital ucraniana, Kiev, dos personas murieron y 13 más resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos en las primeras horas del sábado, afirmó la policía de la capital.

La ofensiva provocó un incendio en un edificio no residencial, y los escombros de los misiles interceptados cayeron en una zona abierta en otro lugar, causando daños en las ventanas de los próximos inmuebles, indicó el servicio de emergencias en Telegram.

“Explosiones en la capital. La ciudad está bajo un ataque balístico”, escribió el alcalde, Vitali Klitschko, en Telegram durante la operación.

En Dnipropetrovsk, dos personas fallecieron y otras siete sufrieron heridas, comentó el gobernador interino, Vladyslav Haivanenko. La ofensiva causó daños en edificios residenciales y viviendas privadas, agregó.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia disparó nueve misiles y 62 aviones no tripulados y sus defensas antiaéreas interceptaron cuatro proyectiles así como 50 drones.

En Rusia, el Ministerio de Defensa afirmó que sus defensas aéreas derribaron 121 drones ucranianos sobre el país durante la noche.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que el operativo de las fuerzas del Kremlin incrementa la necesidad del país de disponer de sistemas de defensa Patriot.

“Es precisamente por ataques como éstos que prestamos atención especial a los sistemas Patriot, para poder proteger nuestras ciudades de este horror. Es fundamental que los socios que poseen la capacidad pertinente pongan en práctica lo que hemos discutido en los últimos días”, escribió Zelenski en un mensaje en inglés en la red social X.

“Estados Unidos, Europa y los países del G7 pueden ayudar a garantizar que estos ataques ya no pongan vidas en peligro”, agregó.

Zelenski espera que Ucrania pueda adquirir 25 sistemas Patriot de Estados Unidos para reforzar sus defensas antiaéreas, especialmente en las ciudades.