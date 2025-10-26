Cardenal de EU celebra misa en El Vaticano

Ciudad del Vaticano.- Un destacado cardenal estadounidense celebró el sábado una misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro con el permiso explícito del papa León XIV, emocionando a los católicos tradicionalistas que se sintieron abandonados cuando el papa Francisco restringiera en gran medida la antigua liturgia.

Varios kilómetros de peregrinos, muchos de ellos jóvenes familias con varios hijos y mujeres que cubrían sus cabezas con velos de encaje, llenaron el área del altar de la basílica hasta su máxima capacidad.

El cardenal Raymond Burke, la figura conservadora estadounidense, presidió la liturgia de dos horas y media, que estuvo llena de himnos, incienso y sacerdotes inclinándose hacia el altar, de espaldas a los fieles en los bancos.

Para muchos tradicionalistas, el momento fue una señal tangible de que León podría ser más comprensivo con su situación, después de que se sintieran rechazados por Francisco y sus restricciones, establecidas en 2021, sobre la antigua liturgia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Francisco tomó medidas después de que la expansión de la antigua liturgia, especialmente en Estados Unidos, coincidiera con el auge del conservadurismo político de inspiración religiosa y el declive en la asistencia a la iglesia en las parroquias más progresistas. Rubén Peretó Rivas, un organizador argentino de la peregrinación, se dijo esperanzado y afirmó que los primeros signos del papa León son de diálogo y escucha.