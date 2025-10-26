Reanuda PIA sus vuelos al R. Unido

Islamabad, Pakistán.- La aerolínea estatal Pakistan International Airlines (PIA) reanudó el sábado los vuelos al Reino Unido por primera vez en cinco años tras el levantamiento de una prohibición impuesta debido a un escándalo de licencias de piloto falsas.

La aerolínea paquistanì enfrentó un veto tanto del Reino Unido como de la Unión Europea en junio de 2020 después de un accidente en Karachi en el que murieron casi 100 personas, y las revelaciones posteriores de pilotos con licencias falsas.

El veto europeo fue levantado en noviembre de 2024 luego de extensas auditorías de seguridad, lo que permitió a PIA restaurar las rutas suspendidas en enero de este año.

El primer vuelo del Boeing 777 de Islamabad a Manchester el sábado marcó el regreso de PIA tras meses de inspecciones y reformas que restauraron la confianza del Reino Unido en el sistema de aviación de Pakistán.

“El vuelo a Manchester es un inicio notable, pero estamos firmemente decididos a iniciar vuelos a Londres y Birmingham a continuación”, afirmó el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, en una ceremonia en el Aeropuerto Internacional de Islamabad.

Asif dijo en un discurso televisado que los vuelos eran esenciales para los más de 1,4 millones de pakistaníes en el Reino Unido y otros países de Europa, y señaló que las remesas que envían son la columna vertebral de la economía de Pakistán.

“Proporcionarles vuelos directos es tanto un deber moral como nacional”, expresó. “Estos servicios les ahorrarán tiempo, ofrecerán tarifas razonables y proporcionarán enlaces aéreos directos a su tierra natal”.