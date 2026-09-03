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Ataques rusos matan a dos civiles ucranianos

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Ataques rusos matan a dos civiles ucranianos
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      Kiev, Ucrania.- Ataques aéreos rusos durante la noche y la mañana del miércoles mataron a dos civiles e hirieron a seis en la ciudad ucraniana central de Dnipro, dijeron las autoridades locales, mientras que las regiones ucranianas de Kiev y Odesa soportaron el peso de más ataques de Moscú contra el país.

      La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se acerca a su quinto año. La línea del frente en el este y el sur de Ucrania sigue prácticamente estancada, y los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz aún no han dado frutos.

      Rusia disparó 174 drones de ataque —de los cuales alrededor de la mitad eran a reacción, que son difíciles de detener y son cada vez más utilizados por Moscú—, dos misiles balísticos y dos lanzados desde aviones contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

      Los ataques rusos contra la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, mataron a un hombre y una mujer, informaron las autoridades locales.

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      La ofensiva alcanzó almacenes de alimentos pertenecientes a una cadena minorista de Dnipro e hirió al menos a seis personas, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk.

      Las fuerzas de Moscú han alcanzado recientemente otros depósitos de alimentos, dejando algunos estantes de supermercados vacíos. Las fuerzas rusas han atacado instalaciones civiles en lo que, según funcionarios ucranianos, es un esfuerzo por alterar la vida cotidiana y minar la moral de la población.

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