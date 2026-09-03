Ataques rusos matan a dos civiles ucranianos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Kiev, Ucrania.- Ataques aéreos rusos durante la noche y la mañana del miércoles mataron a dos civiles e hirieron a seis en la ciudad ucraniana central de Dnipro, dijeron las autoridades locales, mientras que las regiones ucranianas de Kiev y Odesa soportaron el peso de más ataques de Moscú contra el país.
La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se acerca a su quinto año. La línea del frente en el este y el sur de Ucrania sigue prácticamente estancada, y los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz aún no han dado frutos.
Rusia disparó 174 drones de ataque —de los cuales alrededor de la mitad eran a reacción, que son difíciles de detener y son cada vez más utilizados por Moscú—, dos misiles balísticos y dos lanzados desde aviones contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.
Los ataques rusos contra la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, mataron a un hombre y una mujer, informaron las autoridades locales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La ofensiva alcanzó almacenes de alimentos pertenecientes a una cadena minorista de Dnipro e hirió al menos a seis personas, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk.
Las fuerzas de Moscú han alcanzado recientemente otros depósitos de alimentos, dejando algunos estantes de supermercados vacíos. Las fuerzas rusas han atacado instalaciones civiles en lo que, según funcionarios ucranianos, es un esfuerzo por alterar la vida cotidiana y minar la moral de la población.
no te pierdas estas noticias
Hombre sobrevive a un rayo en Estados Unidos
El Universal
El hombre afectado relató sensaciones de ardor y hormigueo tras el impacto del rayo en la vía pública.
El voto latino se aleja de Trump en distrito clave de EU
EFE
El 44 % de habitantes del Distrito 8 reporta empeoramiento financiero y 69 % ve mal rumbo nacional
Delcy defiende acercamiento con Washington pese a críticas chavistas
EFE
La presidenta encargada de Venezuela espera que los convenios petroleros también beneficien a la población estadounidense