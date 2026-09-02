Trump se atribuye giro político de Latinoamérica hacia la derecha

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WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó parte del giro político hacia la derecha registrado en distintos países de Latinoamérica y aseguró que su influencia contribuyó a la llegada al poder de gobiernos alineados con Washington.

"Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha", declaró ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump sostuvo que, dos años atrás, varios países de la región no mostraban respeto por Estados Unidos, pero afirmó que esa situación cambió desde su regreso a la Presidencia.

El mandatario puso como ejemplo la llegada al poder en Colombia de Abelardo de la Espriella, quien sucedió al izquierdista Gustavo Petro después de varios años de tensiones entre Bogotá y Washington.

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El republicano respaldó públicamente a De la Espriella durante la segunda vuelta presidencial y se adjudicó parte de su triunfo, al señalar que el candidato colombiano "no era el favorito" en los comicios.

Trump también mencionó su relación con el presidente argentino, Javier Milei, y aseguró que ayudó a "muchas personas" a ganar elecciones en ese país, aunque no precisó nombres ni explicó de qué manera intervino.

Respecto de Brasil, dijo mantener "una buena relación" con el país pese a las diferencias entre su administración y el gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula enfrentará en las urnas durante octubre a Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

Brasil y México, gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantienen como los principales gobiernos de izquierda en la región. En contraste, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú cuentan con administraciones identificadas o alineadas con la agenda de Trump.

El presidente estadounidense no presentó datos que permitieran medir su influencia en los procesos electorales latinoamericanos ni detalló las acciones que, según él, contribuyeron a esos cambios de gobierno.