Delcy defiende acercamiento con Washington pese a críticas chavistas

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CARACAS.— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo político y diplomático con Estados Unidos después de la firma de nuevos acuerdos petroleros con las transnacionales Chevron y Eni.

Durante un acto en el Palacio de Miraflores, Rodríguez expresó su expectativa de que el convenio anunciado el 28 de agosto entre Caracas y Washington genere beneficios tanto para la población venezolana como para la estadounidense.

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para la producción de 65 mil millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos", declaró.

En presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la mandataria agradeció al presidente Donald Trump y a su administración por las negociaciones realizadas para alcanzar el acuerdo.

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La presidenta encargada pidió al funcionario transmitir su reconocimiento al Departamento de Estado, la Secretaría de Energía y el resto del Gobierno estadounidense por impulsar lo que calificó como acuerdos de beneficio mutuo.

El convenio otorgará a Estados Unidos acceso para explotar más del 20 por ciento de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, según la información difundida por la Casa Blanca.

Una empresa de capital mixto, conformada por North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno estadounidense, participará en la explotación de esos recursos.

Rodríguez, quien asumió la conducción del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en Caracas, aseguró que respalda "cada día más" el canal de comunicación establecido con la Casa Blanca.

El acercamiento ha sido rechazado por sectores del chavismo. Decenas de simpatizantes de esa corriente política protestaron el sábado contra la presencia de Estados Unidos en territorio venezolano.

La mandataria también expresó su confianza en que los acuerdos con la petrolera estadounidense Chevron y la italiana Eni contribuyan al equilibrio del mercado energético internacional.

Wright, quien realizó su segunda visita a Caracas en lo que va del año, declaró que el Gobierno estadounidense busca promover una mayor inversión de empresas de su país en Venezuela.