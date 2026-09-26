Trump: fake news no deben entrar a Casa Blanca
El presidente Trump criticó a CNN y MS NOW por difundir fake news y negó su acceso al complejo presidencial.
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CIUDAD DE MÉXICO., septiembre 26 (EL UNIVERSAL/ANSA).- "Las fake news no deberían ser admitidas en la Casa Blanca. Es una situación que se prolonga desde hace demasiado tiempo, con un costo enorme para el país", afirmó el presidente Donald Trump en Truth Social.
Trump reafirma prohibición de fake news en Casa Blanca
El mandatario reaccionó después de que CNN denunciara que la Casa Blanca volvió a impedirle integrar hoy el grupo de prensa que acompaña al presidente durante su viaje a Tennessee, pese a una reciente decisión judicial sobre el acceso de varios medios.
"¿Por qué debería permitirse el acceso a un lugar sagrado como la Casa Blanca a quienes difunden fake news, como CNN y MSDNC?", había escrito Trump previamente, utilizando el término despectivo con el que suele referirse a MS NOW.
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Orden judicial restablece acceso a medios
"Pese a mi gran victoria electoral, casi el 100% de la cobertura mediática sobre Trump es negativa, y lo ha sido durante años", agregó.
La disputa se produce después de que el juez federal Timothy Kelly ordenara esta semana restablecer el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico, al considerar que la revocación de las credenciales se había realizado sin un debido proceso constitucional adecuado.
Los tres medios habían perdido sus credenciales después de que Trump anunciara la semana pasada que les prohibiría el ingreso a la Casa Blanca, acusándolos de difundir información falsa.
CNN logró regresar al complejo presidencial el jueves, aunque continuaron las disputas sobre su participación en el "pool" televisivo que acompaña al mandatario.
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