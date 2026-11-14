Atentados en Rusia matan a oficial militar

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Moscú, Rusia.- Un atentado con coche bomba en Moscú hirió de gravedad a un asesor del ex primer ministro de Ucrania el viernes, en el ataque de este tipo en los últimos días y como parte de una serie vinculada al conflicto con el vecino de Rusia.

La explosión alcanzó un automóvil conducido por Sergei Zavorotnyi, quien anteriormente trabajó como asesor del ex primer ministro Mykola Azarov, según la Comisión de Investigación de Rusia. Zavorotnyi fue hospitalizado con heridas, añadió la Comisión. No identificó a posibles sospechosos, a la espera de una investigación penal.

Azarov se apoyó como primer ministro bajo el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich, quien fue obligado a dejar el cargo por manifestantes y huyó a Rusia en febrero de 2014.

Azarov, que también vive en Rusia, declaró a la televisión estatal que estaba "conmocionado" por el ataque que dejó a su exasesor gravemente herido. Señaló que cree que Zavorotnyi fue atacado por sus críticas a las autoridades ucranianas.

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El canal ruso REN TV informó que perdió el brazo izquierdo, sufrió múltiples otras lesiones y quedó en coma.

Zavorotnyi, de 72 años, había trabajado como periodista para el diario ruso Komsomolskaya Pravda antes de convertirse en asesor de Azarov.