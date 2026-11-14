logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Atentados en Rusia matan a oficial militar

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Atentados en Rusia matan a oficial militar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Moscú, Rusia.- Un atentado con coche bomba en Moscú hirió de gravedad a un asesor del ex primer ministro de Ucrania el viernes, en el ataque de este tipo en los últimos días y como parte de una serie vinculada al conflicto con el vecino de Rusia.

      La explosión alcanzó un automóvil conducido por Sergei Zavorotnyi, quien anteriormente trabajó como asesor del ex primer ministro Mykola Azarov, según la Comisión de Investigación de Rusia. Zavorotnyi fue hospitalizado con heridas, añadió la Comisión. No identificó a posibles sospechosos, a la espera de una investigación penal.

      Azarov se apoyó como primer ministro bajo el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich, quien fue obligado a dejar el cargo por manifestantes y huyó a Rusia en febrero de 2014.

      Azarov, que también vive en Rusia, declaró a la televisión estatal que estaba "conmocionado" por el ataque que dejó a su exasesor gravemente herido. Señaló que cree que Zavorotnyi fue atacado por sus críticas a las autoridades ucranianas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El canal ruso REN TV informó que perdió el brazo izquierdo, sufrió múltiples otras lesiones y quedó en coma.

      Zavorotnyi, de 72 años, había trabajado como periodista para el diario ruso Komsomolskaya Pravda antes de convertirse en asesor de Azarov. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        T-MEC Terminal inicia operaciones de exportación a Brasil
        T-MEC Terminal inicia operaciones de exportación a Brasil

        T-MEC Terminal inicia operaciones de exportación a Brasil

        SLP

        El Universal

        La terminal, propiedad de Mota-Engil, planea ampliar sus muelles y generar más empleos para fortalecer la economía regional.

        Sally Rooney denuncia genocidio en Gaza y complicidad británica
        Sally Rooney denuncia genocidio en Gaza y complicidad británica

        Sally Rooney denuncia genocidio en Gaza y complicidad británica

        SLP

        El Universal

        Rooney advierte que la complicidad del Reino Unido pone en riesgo la democracia y criminaliza la protesta pacífica.

        Paran tráfico aéreo en todo EU tras problemas en comunicaciones
        Paran tráfico aéreo en todo EU tras problemas en comunicaciones

        Paran tráfico aéreo en todo EU tras problemas en comunicaciones

        SLP

        EFE

        Es la tercera suspensión general de despegues desde 2001

        ¿Egipto como destino único o combinado con Jordania para unas vacaciones más completas?
        ¿Egipto como destino único o combinado con Jordania para unas vacaciones más completas?

        ¿Egipto como destino único o combinado con Jordania para unas vacaciones más completas?

        SLP

        Redacción

        Se detallan los principales atractivos de Egipto y Jordania, así como recomendaciones para itinerarios y presupuesto.