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Paran tráfico aéreo en todo EU tras problemas en comunicaciones

Es la tercera suspensión general de despegues desde 2001

Por EFE

Noviembre 13, 2026 04:00 p.m.
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Paran tráfico aéreo en todo EU tras problemas en comunicaciones
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      Desarrollado por SACS IA

      La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes detener el tráfico áereo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy

      La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses. 

      La instrucción explica que todo el tráfico aéreo de salida "deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso" y que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso".

      Duffy explicó en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia. 

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      El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

      Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. 

      La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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