Aumentan a 294 los fallecidos en Colombia

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Bogotá, Col.- Cinco días después del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia , la cifra oficial de fallecidos ascendió el sábado a 294, mientras la esperanza de dar con sobrevivientes bajo los escombros continúa a pesar del tiempo transcurrido.

El último saldo emitido por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) reporta que 320 personas continúan desaparecidas.

El devastador sismo con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta el momento 3,935 heridos y más de 115,000 afectados, según la Unidad. El potente movimiento destruyó 14,000 viviendas y provocó daños en otras 81,506.

El Instituto de Medicina Legal señaló el sábado en un comunicado que se ha logrado identificar a 270 víctimas de las cuales 20 son menores de edad. Los cuerpos de 254 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares, agregó.

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En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los 15 afectados por el sismo, continúa la búsqueda de los más de 70 desaparecidos en esa localidad, sin que la esperanza se extinga.

"Los milagros existen" y pese a que han pasado más de 120 horas desde que ocurrió el sismo, "estamos trabajando donde sabemos que aún hay víctimas, estamos trabajando con la esperanza de recuperar personas con vida", declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, desde el puesto de mando unificado.

En el norte de Quibdó, que pertenece al departamento del Chocó, habitantes como Marisol Córdova, exigían ayuda mientras avanzaba la remoción de escombros. "Pedimos que nos reubiquen, no tenemos casas donde vivir", aseveró al canal de Noticias Caracol.

Equipos de rescatistas internacionales de países como Estados Unidos, Israel y Ecuador se han ido sumando a las brigadas colombianas para apoyar la búsqueda y rescate de personas, así como a la evaluación de estructuras afectadas.