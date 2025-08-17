Auxiliares de Air Canada, a huelga

Toronto, Canadá.- El gobierno de Canadá obligó el sábado a Air Canada ya sus auxiliares de vuelo en huelga a volver al trabajo y someterse a un arbitraje, después de que una interrupción laboral dejara varados a más de 100,000 viajeros en todo el mundo durante la temporada alta de verano.

La ministra federal de Empleo, Patty Hajdu, dijo que no es el momento de correr riesgos con la economía, señalando los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. La intervención significa que los 10,000 auxiliares de vuelo volverán a trabajar pronto.

La acción del gobierno se produjo menos de 12 horas después de que los trabajadores abandonaron sus puestos.

“Las conversaciones se rompieron. Está claro que las partes no están más cerca de algunos solucionadores de los problemas clave que quedan y necesitarán la ayuda del árbitro”, dijo.

La ministra señaló también que la reanudación total de los servicios podría tomar varios días, e indicó que ello depende de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá. Mientras tanto, Wesley Lesosky, presidente del Componente de Air Canada del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), acusó al gobierno de violar el derecho constitucional de huelga de los auxiliares de vuelo y criticó a Hajdu por intervenir después de unas pocas horas.

“El gobierno liberal recompensa la negativa de Air Canada a negociar de manera justa al darles exactamente lo que querían”, dijo Lesosky.