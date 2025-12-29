logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Avanza tormenta invernal hacia EU

Amenaza con llevar hielo y ventiscas al este del país

Por AP

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Avanza tormenta invernal hacia EU

Michigan.- Una poderosa tormenta invernal avanzaba hacia el este de Estados Unidos desde las llanuras el domingo, impulsada por lo que los meteorólogos describen como un ciclón intenso, desencadenando una reacción en cadena de nieve, hielo, lluvia y clima severo que se espera afecte a gran parte del país.

La nieve y los vientos en aumento se extendieron por el norte de la región del Medio Oeste del país el domingo, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de nula visibilidad por la nieve y posibles condiciones de ventisca que podrían hacer que viajar sea imposible en algunas áreas. 

Se esperaba que las acumulaciones de nieve superaran los 30 centímetros en partes de los Grandes Lagos superiores, con hasta 61 centímetros posibles en la costa sur del Lago Superior.

En la península superior de Michigan, los pronosticadores advierten que las olas probablemente superarán los 7,6 metros en el Lago Superior para el amanecer del lunes, con olas significativas también pronosticadas para los otros Grandes Lagos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las previsiones marítimas del servicio meteorológico son utilizadas por la Guardia Costera y los barcos comerciales y recreativos que navegan por los Grandes Lagos durante todo el año, dijo Ben Warren, meteorólogo en Marquette, Michigan.

En el sur, los meteorólogos advierten sobre tormentas eléctricas severas que se espera anuncien la llegada de un frente frío agudo, denominado “Blue Norther”, que traerá una caída repentina de temperatura y fuertes vientos del norte que pondrán fin a días de calor récord en la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Este año se ha vuelto a triunfar: Maduro
Este año se ha vuelto a triunfar: Maduro

Este año se ha vuelto a triunfar: Maduro

SLP

EFE

Campamentos, bajo el agua en Franja de Gaza
Campamentos, bajo el agua en Franja de Gaza

Campamentos, bajo el agua en Franja de Gaza

SLP

AP

En medio de falta de suministros, las lluvias invernales inundaron las tiendas de desplazados

Amplían búsqueda de españoles tras naufragio
Amplían búsqueda de españoles tras naufragio

Amplían búsqueda de españoles tras naufragio

SLP

AP

Cerca de la paz, Ucrania y Rusia
Cerca de la paz, Ucrania y Rusia

Cerca de la paz, Ucrania y Rusia

SLP

AP

Tras reunión con Zelenski, Trump confía en acuerdo, pero reconoce que el diálogo podría fracasar