México envía 100 bomberos para combatir incendios en Canadá

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Se espera la llegada de unos 100 bomberos mexicanos el martes para ayudar a combatir un mortal incendio forestal que ha obligado a 20.000 personas a huir y ha destruido viviendas y otras propiedades cerca del lago Okanagan, en el oeste de Canadá, informaron las autoridades.

El incendio provocó la muerte de una mujer de 80 años y avanzó en dirección a Summerland, una comunidad de unos 12.000 habitantes situada a unos 300 kilómetros (185 millas) al este de Vancouver.

Hugh Murdoch, del Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica, señaló que los equipos enfrentan una "tarea monumental" en un terreno escarpado y con condiciones de calor, con brasas encendidas que provocan nuevos incendios más allá del perímetro principal y limitan las oportunidades de los bomberos para atacar el fuego de manera directa.

La Real Policía Montada de Canadá abrió una investigación penal sobre la causa del incendio, que se declaró el viernes. El incendio ha destruido numerosas viviendas, pero las autoridades explicaron que las condiciones peligrosas han impedido que los equipos completen las evaluaciones de daños.

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El alcalde de Summerland, Doug Holmes, advirtió el lunes que los residentes no deberían esperar regresar a casa pronto.

"Tenemos que prepararnos para lo que hay allí o para lo que no hay", dijo Holmes con la voz quebrada en una sesión informativa. "Va a ser duro. Va a ser realmente duro. Todos conocemos a personas que han perdido sus casas. Y esas personas necesitan nuestra ayuda".

Residentes evacuados relatan sus experiencias

Lucille y Gordon Beach, de Summerland, estaban en Vancouver para la boda de una nieta el fin de semana cuando se enteraron de que el incendio había comenzado. "No nos sentíamos con un ánimo muy festivo", dijo Lucille Beach el martes.

La pareja, que por ahora se aloja en West Kelowna con su perro, no ha visto su casa desde que se fue el viernes, pero creían que estaba bien. Les tomó unos días adaptarse a la realidad de lo que estaba sucediendo, dijo Lucille Beach.

Carmen Bodzasy evacuó de Summerland, adonde ella y su esposo se mudaron recientemente. Tuvo que arreglárselas para viajar por carreteras desconocidas mientras él estaba fuera por trabajo.

Antes de irse, "lloré a mares por un minuto, y pensé, ¿sabes qué?, si tuviera que empezar de nuevo, ¿qué me llevaría conmigo?" Se llevó fotos de la boda de sus padres, de las familias de sus hijos y de ella y su esposo. "Pensé que, si no tenía paredes a las que volver a casa, al menos tengo recuerdos para colgar en una nueva", afirmó.

El martes, mientras sostenía a su perrito, no estaba segura del estado de su casa, pero dijo que, pase lo que pase, tiene la intención de quedarse en Summerland, un lugar donde la gente saluda con la mano a los automovilistas que pasan y se detiene para preguntar cómo estás.

"Haré todo lo que pueda para ayudar a ese pueblo a reconstruirse porque allí todo el mundo es muy amable", dijo.

Otros incendios arden en Columbia Británica y el oeste de Estados Unidos

Unos 100 incendios forestales ardían en toda Columbia Británica, aproximadamente la mitad de ellos fuera de control. El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica también advirtió de un alto riesgo de nuevos incendios provocados por rayos en las regiones Interior y Okanagan de la provincia.

En Estados Unidos, los bomberos de California combatían el martes un incendio que ha quemado aproximadamente 8 kilómetros cuadrados (3 millas cuadradas) en la región de Big Sur, en la escarpada costa central del estado. Varios parques estatales de la zona han cerrado y se han emitido órdenes de evacuación, incluso para un tramo de aproximadamente 11 kilómetros (7 millas) de la autopista 1, la emblemática ruta costera del estado. La autopista estaba abierta hasta la mañana del martes, dijo el portavoz de la Patrulla de Caminos de California, Ryan Moore.

El incendio Timber se ha mantenido al este de la autopista, indicaron las autoridades.