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Seguridad

Fotos | Operativo en Ciudad Valles tras persecución y aseguramiento

Una patrulla de la GCE fue dañada con "ponchallantas": la FGE no da parte oficial

Por Pulso Online

Agosto 11, 2026 03:16 p.m.
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Foto: Archivo

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene un dispositivo en Ciudad Valles, luego de una persecución en la que fueron utilizados artefactos "ponchallantas" contra una unidad oficial, con solo daños materiales.

      "Como resultado del operativo, se aseguró un vehículo que presenta indicios relacionados con los hechos, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes", señaló la GCE en un comunicado.

      En la zona continúa la presencia operativa y la búsqueda de los presuntos responsables, y no se reportan situaciones adicionales que representen un riesgo para la población, aseveran. 

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      Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), no hay información oficial sobre los hechos. 

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