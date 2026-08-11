Zelenskyy advierte sobre misiles norcoreanos usados por Rusia en Zaporiyia

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Rusia bombardeó ciudades ucranianas con misiles, drones y bombas planeadoras el martes, matando al menos a 10 civiles, informaron funcionarios, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió que Moscú está recibiendo nueva ayuda militar norcoreana para su invasión.

Zelenskyy declaró que las fuerzas rusas utilizaron misiles balísticos suministrados por Corea del Norte en un ataque nocturno contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde una compañía reportó que siete trabajadores de su planta siderúrgica murieron y 21 resultaron heridos.

Otras tres personas, entre ellas un niño de 15 años, murieron por drones y artillería rusos en la región central de Dnipropetrovsk, señalaron las autoridades.

Además de los misiles balísticos, Corea del Norte se está preparando para desplegar más tropas en Rusia, dijo Zelenskyy a última hora del lunes.

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El presidente ruso Vladímir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2024 que promete ayuda mutua si cualquiera de los dos países enfrenta una agresión.

Kim ha enviado miles de soldados y enormes suministros de armas para respaldar la invasión de Ucrania por parte de Putin. Algunos expertos sostienen que el acercamiento con Moscú está ayudando a mejorar las capacidades militares norcoreanas, y Zelenskyy dijo que la experiencia en el campo de batalla ayudaría a Pyongyang a amenazar a otros países de su región.

Ucrania afirma que Rusia está a punto de intensificar la guerra

Ucrania afirma que Rusia está aumentando su producción de misiles balísticos con el objetivo de aprovechar la crítica escasez de interceptores antiaéreos Patriot, y asegura que Moscú está preparando un incremento del reclutamiento para un nuevo esfuerzo en la línea del frente, que se extiende 1.250 kilómetros (775 millas) a lo largo del este y el sur de Ucrania.

"Cada paso que da Rusia —aumentar la producción de misiles balísticos, incorporar equipo norcoreano, prepararse para la movilización—, todo esto demuestra que Moscú no se prepara para la paz, sino para la escalada", expresó Zelenskyy en redes sociales.

En un paso inusual, la fuerza aérea de Ucrania no especificó en su informe diario cuántos misiles lanzó Rusia durante la noche. No estaba claro si la omisión fue deliberada, y los funcionarios de Kiev no hicieron comentarios.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener la guerra se han desinflado, a medida que Washington se frustró por la falta de avances y su atención se desplazó hacia la guerra con Irán.

En un indicio de que Putin está decidido a seguir con la invasión, el máximo tribunal de Rusia ordenó el lunes inhabilitar de las elecciones parlamentarias del 18-20 de septiembre a Yabloko, el único partido político que se opone a la guerra.

"El Kremlin no entablará negociaciones serias ni hará concesiones significativas en sus demandas mientras Putin crea que tiene una vía militar viable para alcanzar plenamente sus objetivos", señaló en un análisis el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.

"La escasez de Patriots de Ucrania ofrece a Rusia una oportunidad de causar daños muy graves a Ucrania durante el próximo invierno y, por lo tanto, contribuirá a retrasar negociaciones significativas y a prolongar la guerra", añadió el instituto.

Rusia golpea los terrenos de un hospital infantil de Kiev

Las fuerzas rusas también atacaron durante la noche partes de la capital ucraniana, Kiev, según funcionarios. Un ataque alcanzó los terrenos de un hospital infantil, dejó dos cráteres y destrozó ventanas, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Agregó que los niños y el personal médico estaban en refugios antibombas y nadie resultó herido.

En otro punto de la capital, un ataque ruso provocó un incendio en un almacén que se extendió por unos 1.200 metros cuadrados (casi 13.000 pies cuadrados), de acuerdo con funcionarios de emergencias.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche "instalaciones industriales militares y centros de transporte y logística" en Kiev y Zaporiyia con "armas de precisión basadas en tierra".

Indicó en un comunicado que alcanzó instalaciones civiles de almacenamiento que albergaban drones en Kiev y una planta metalúrgica en la ciudad de Zaporiyia.

Metinvest, una compañía ucraniana de minería y metales con operaciones en Zaporiyia, dijo que siete empleados de su planta siderúrgica murieron cuando el personal trató de llegar a refugios tras una advertencia de la llegada de un misil balístico.

La compañía, que emplea a decenas de miles de empleados, indicó en un comunicado que el ataque dañó su horno industrial y otros equipos y obligó a apagar la instalación.

Rusia atacó Zaporiyia y Kiev con misiles antibuque Zircon y misiles balísticos Iskander, mientras lanzaba 120 drones de ataque de largo alcance de diversos tipos en todo el país, informó la fuerza aérea de Ucrania.

La mayor empresa de comercio electrónico de Rusia vuelve a ser atacada

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche casi 400 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y la Crimea ocupada.

El mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries, señaló en un comunicado que sus instalaciones logísticas en la región de Voronezh, en la frontera con Ucrania, fueron atacadas y se incendiaron. Agregó que el fuego ya fue extinguido y que los bienes almacenados en las instalaciones quedaron "en gran medida sin daños".

Ucrania ha atacado repetidamente almacenes de Wildberries y también ha bombardeado instalaciones petroleras rusas en lo que, según dice, es una estrategia para obligar a Putin a negociar el fin de la invasión.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que durante la noche sus fuerzas atacaron una refinería de petróleo en la ciudad de Orsk, en la región rusa de Orenburg, a unos 1.500 kilómetros (930 millas) de Ucrania, lo que provocó un incendio.

La refinería, que tiene una capacidad anual de procesamiento de unos 44 millones de barriles de crudo, produce gasolina, diésel y combustible de aviación, entre otros productos petrolíferos. El alcance de los daños estaba siendo evaluado, dijo el ejército.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rumania informó que su marina destruyó dos drones que flotaban a la deriva en el mar Negro a unas 90 millas náuticas (166 kilómetros) del puerto de Constanza.

Los drones tipo Gerbera fueron neutralizados por buzos mediante detonaciones controladas, y se recuperaron algunas piezas, declaró el ministerio. Agregó que Ucrania dijo que los drones no eran suyos.

La ONU dice que más de 16.000 civiles están detenidos por Rusia

Las Naciones Unidas estiman que más de 16.000 civiles detenidos por Rusia durante la guerra siguen siendo "privados de su libertad", y muchos están retenidos incomunicados y por motivos que no cumplen con el derecho internacional.

"La tortura y los malos tratos generalizados y sistemáticos" tanto de civiles ucranianos detenidos como de prisioneros de guerra por parte de Rusia continúan, incluida la violencia sexual, sostuvo Claudia Fuentes Julio, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos.

Habló en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes para poner de relieve la difícil situación de civiles y soldados capturados tras la invasión rusa.