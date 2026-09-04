Brasil explorará sus tierras raras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Río de Janeiro, Bra.- El Senado de Brasil aprobó un histórico proyecto de ley para regular la exploración de minerales críticos y estratégicos en el país sudamericano, un paso hacia una mayor explotación de sus vastas reservas de tierras raras, superadas solo por las de China.

El respaldo del Senado al proyecto de ley se produce después de que la cámara baja votara abrumadoramente a favor el 6 de mayo. Ahora, pasa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se prevé que promulgue la medida.

La propuesta de legislación crea un marco jurídico básico para las tierras raras y otros minerales críticos, así como un fondo para otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento dentro del país.

Brasil tiene las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, que se utilizan en una amplia gama de productos, como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de reacción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque China sigue dominando los minerales críticos en las cadenas de suministro globales, Brasil se posiciona como una alternativa al aprovechar sus enormes reservas. Países de todo el mundo han mostrado interés, ya que buscan diversificar alianzas y reducir la dependencia de la potencia asiática.

Lula ha dicho repetidamente que la nación sudamericana debería buscar capitalizar el interés en los minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de simplemente exportar las materias primas.

"No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina", dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas".

El proyecto de ley establece el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral con un aporte de 2.000 millones de reales (unos 391 mdd) del gobierno federal para garantizar proyectos y actividades vinculadas a la producción de minerales críticos y estratégicos.