logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Brasil explorará sus tierras raras

Senado avala ley para regular la explotación de minerales críticos

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Brasil explorará sus tierras raras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Río de Janeiro, Bra.- El Senado de Brasil aprobó un histórico proyecto de ley para regular la exploración de minerales críticos y estratégicos en el país sudamericano, un paso hacia una mayor explotación de sus vastas reservas de tierras raras, superadas solo por las de China.

      El respaldo del Senado al proyecto de ley se produce después de que la cámara baja votara abrumadoramente a favor el 6 de mayo. Ahora, pasa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se prevé que promulgue la medida.

      La propuesta de legislación crea un marco jurídico básico para las tierras raras y otros minerales críticos, así como un fondo para otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento dentro del país.

      Brasil tiene las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, que se utilizan en una amplia gama de productos, como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de reacción.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque China sigue dominando los minerales críticos en las cadenas de suministro globales, Brasil se posiciona como una alternativa al aprovechar sus enormes reservas. Países de todo el mundo han mostrado interés, ya que buscan diversificar alianzas y reducir la dependencia de la potencia asiática.

      Lula ha dicho repetidamente que la nación sudamericana debería buscar capitalizar el interés en los minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de simplemente exportar las materias primas.

      "No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina", dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas".

      El proyecto de ley establece el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral con un aporte de 2.000 millones de reales (unos 391 mdd) del gobierno federal para garantizar proyectos y actividades vinculadas a la producción de minerales críticos y estratégicos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV
      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      Francia moviliza 15 mil agentes para visita del Papa León XIV

      SLP

      El Universal

      El operativo incluye policías, gendarmes y militares en París y Lourdes para garantizar la seguridad del Papa.

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto
      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      EU derriba 100 drones de cárteles en frontera sur en agosto

      SLP

      El Universal

      Las operaciones conjuntas entre EU y México buscan evitar conflictos y proteger al personal en la frontera.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.
      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      Trump afirma que IA generará empleo y riqueza en EE.UU.

      SLP

      El Universal

      Centros de datos en EE.UU. son señalados por Trump como motores de prosperidad local.

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico
      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      Presidente Trump critica a Canadá y alerta sobre impacto económico

      SLP

      El Universal

      Las críticas de Trump se centran en las negociaciones fallidas y los aranceles entre ambos países.