logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC

Por AP

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bunia, RDC.- Los casos de ébola en la República Democrática del Congo han superado los 11,000, informó el gobierno el miércoles, una cifra contundente que subraya la gravedad de la situación mientras el país lidia con la propagación implacable de la enfermedad.

      Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, 11,042 personas se han infectado con el virus mortal, el cual ya ha matado a 5.387 —casi la mitad de los contagiados— en el brote más letal.

      No hay vacuna ni tratamiento conocido para el virus de Bundibugyo, responsable de este brote, el cual se ha propagado a ocho de las 26 provincias del país.

      El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó el miércoles su preocupación debido a los continuos ataques contra trabajadores de salud, mencionando dos atentados recientes en los que cuatro de ellos perdieron la vida. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El brote ha afectado a escuelas en Ituri, donde más maestros han contraído la enfermedad. Dos directores en Bunia dijeron que están preocupados por sus maestros y estudiantes luego de perder a miembros del personal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        «Regreso a mi patria», dice León XIV en Perú
        «Regreso a mi patria», dice León XIV en Perú

        «Regreso a mi patria», dice León XIV en Perú

        SLP

        Pulso Online

        Al iniciar su visita apostólica en Lima, el Papa pidió proteger a las comunidades que dependen de los recursos naturales

        Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas
        Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas

        Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas

        SLP

        AP

        Decenas de bomberos trabajan en la zona afectada para rescatar a personas entre los escombros.

        Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido
        Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido

        Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido

        SLP

        AP

        La reprimenda ocurrió durante la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio de Arlington.

        Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville
        Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville

        Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville

        SLP

        AP

        El exentrenador de la NFL Rex Ryan atropelló a dos peatones y se entregó a la policía de Nashville.