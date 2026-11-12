Brote de ébola supera los 11,000 casos en RDC

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Bunia, RDC.- Los casos de ébola en la República Democrática del Congo han superado los 11,000, informó el gobierno el miércoles, una cifra contundente que subraya la gravedad de la situación mientras el país lidia con la propagación implacable de la enfermedad.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, 11,042 personas se han infectado con el virus mortal, el cual ya ha matado a 5.387 —casi la mitad de los contagiados— en el brote más letal.

No hay vacuna ni tratamiento conocido para el virus de Bundibugyo, responsable de este brote, el cual se ha propagado a ocho de las 26 provincias del país.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó el miércoles su preocupación debido a los continuos ataques contra trabajadores de salud, mencionando dos atentados recientes en los que cuatro de ellos perdieron la vida.

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El brote ha afectado a escuelas en Ituri, donde más maestros han contraído la enfermedad. Dos directores en Bunia dijeron que están preocupados por sus maestros y estudiantes luego de perder a miembros del personal.