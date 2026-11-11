«Regreso a mi patria», dice León XIV en Perú

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Lima, Perú.– El papa León XIV inició este miércoles 11 de noviembre su visita apostólica a Perú, país cuya nacionalidad adquirió en 2015 y donde fue obispo de Chiclayo. «Regreso también a mi patria», dijo ante la presidenta Keiko Fujimori y representantes de la sociedad civil reunidos en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El pontífice recordó que su relación con Perú comenzó antes de asumir la diócesis de Chiclayo. Habló de las familias que lo recibieron en sus casas y compartieron con él la mesa, y dijo que esos años marcaron su formación como pastor.

Ante las autoridades, León XIV pidió que la agricultura, la pesca y la minería se desarrollen con respeto a las comunidades que dependen de los ríos amazónicos, los Andes y el litoral. También llamó a mejorar el acceso a los servicios de salud y a proteger de la violencia y la explotación a las mujeres, entre ellas quienes sostienen comedores populares.

En materia internacional, el Papa pidió mantener abiertos los canales diplomáticos, respetar el derecho internacional y buscar acuerdos que protejan la vida. Alentó a Perú a contribuir al diálogo incluso cuando las partes en conflicto mantengan posiciones difíciles de conciliar.

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La visita se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Este jueves está previsto un encuentro con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.