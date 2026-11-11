Hija no autorizó nombre de Rubén Aguirre para serie de "Chespirito"

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Verónica, una de las hijas de Rubén Aguirre, señala que el nombre de su padre fue usado, sin autorización, en la serie "Sin querer queriendo" pues, a pesar de que ella le dijo a Roberto Gómez Fernández que, su familia accedería a que usaran el nombre del actor, por una compensación económica, pero, de pronto, perdió todo contacto con el productor e hijo de "Chespirito".

En una entrevista con el programa "Ventaneando", Verónica Aguirre señaló la sorpresa que le causó que el nombre de su padre, Rubén Aguirre, fuera usado, sin ningún tipo de modificación en la serie de "Chespirito", "Sin querer queriendo", cuando ni ella ni sus hermanos terminaron por consentir que así fuera.

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"No nos tomaron en cuenta, tengo un correo, del 23 de julio de 2023, de una persona que trabaja en la producción de Roberto Gómez Fernández, donde me piden firmar una carta donde autorizamos dar, entregar, prácticamente, el nombre de Rubén Aguirre, a cambio de nada", precisó.En el documento, como detalló Verónica, se señalaba que, de ceder el nombre de su padre, este sería legado por alrededor de cien años, motivo por el que ella ni sus hermanos aceptaron y, en cambio, volvió a contactar a Roberto Jr., en búsqueda de una retribución económica, como afirma que, a su padre hubiera querido."Era que cedíamos los derechos por el máximo de años que la ley permita, que ya vimos que son 100 años, pero también decía que, ellos, podían dar el nombre de mi papá a terceros; mi padre trabajó por muchos años, creando un legado para sus hijos, se acabó la comunicación nunca más volvieron a hablar con nosotros", dijo Verónica.También indicó que, aunque, al hacer saber su petición familiar a Gómez Fernández, él dijo coincidir en lo legitimo de esa solicitud, no volvió a buscarla más."(Dijo), ´ah, yo te ayudo, yo hablo con ellos´, le volví a escribir a Roberto Gómez Fernández, le dije ´me parece que este en un asunto que se tiene que tratar con seriedad", porque nos pidieron autorización y, en este punto, me queda la duda de quién firmó por mí, porque el personaje sale diciendo ´Hola, yo soy Rubén Aguirre´, entonces firmaron por mí", aseveró.