logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas

Decenas de bomberos trabajan en la zona afectada para rescatar a personas entre los escombros.

Por AP

Noviembre 11, 2026 05:40 p.m.
A
Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK (AP) — Varias personas quedaron atrapadas el miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el departamento de bomberos.

      Los bomberos recibieron una llamada a eso de las 4 de la tarde para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre los escombros.

      El derrumbe ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción.

      Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los escombros, antes de retirarla en una camilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas
      Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas

      Derrumbe en obra de Nueva York deja personas atrapadas

      SLP

      AP

      Decenas de bomberos trabajan en la zona afectada para rescatar a personas entre los escombros.

      Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido
      Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido

      Pete Hegseth y equipo reprendidos en Tumba del Soldado Desconocido

      SLP

      AP

      La reprimenda ocurrió durante la ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio de Arlington.

      Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville
      Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville

      Rex Ryan se entrega tras atropello y fuga en Nashville

      SLP

      AP

      El exentrenador de la NFL Rex Ryan atropelló a dos peatones y se entregó a la policía de Nashville.

      Huelga general paraliza España por alza en costo de vida y vivienda
      Huelga general paraliza España por alza en costo de vida y vivienda

      Huelga general paraliza España por alza en costo de vida y vivienda

      SLP

      AP

      La huelga afectó sectores clave y reunió a cientos de miles en ciudades principales.