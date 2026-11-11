¿Cómo evitar caer en fraudes digitales y ofertas engañosas?

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En el marco del Buen Fin, la suplantación de identidades bancarias, comercios y plataformas digitales se vuelve más recurrente aumentando el riesgo de caer en fraudes digitales.

Con el propósito de evitar el robo de información personal y financiera mediante sitios web engañosos o falsas promociones, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió una serie de recomendaciones para realizar compras en línea con mayor seguridad.

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Por este motivo, los consumidores que deseen realizar sus compras en línea durante el Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre deben extremar precaucionesDentro de las tácticas más habituales destacan los sitios web con precios considerablemente bajos, las notificaciones de falsas promociones o regalos y las alertas ficticias sobre inconvenientes en los pagos o en la entrega de paquetes. Estas prácticas suelen incorporar ligas fraudulentas o requerir depósitos, claves secretas y códigos de autenticación.Para prevenir estos riesgos y proteger tus transacciones, se recomienda atender las siguientes medidas de seguridad:- Comprar únicamente en sitios oficiales y verificar cuidadosamente la dirección electrónica.- Desconfiar de precios excesivamente bajos y promociones difíciles de creer.- No abrir enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.- No compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono o mensajería.- Confirmar cualquier problema de pago o entrega directamente con el establecimiento o banco.- Utilizar métodos de pago seguros, activar la autenticación adicional y revisar los movimientos bancarios.- Conservar comprobantes y reportar páginas, perfiles o mensajes sospechosos.