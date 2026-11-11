Reportan obras en Escalerillas y el Centro, sin fechas de entrega

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí reportó este miércoles 11 de noviembre trabajos de pavimentación en Escalerillas y de renovación del drenaje en la calle Ignacio Altamirano, en el Centro.

El informe semanal de Obras Públicas no precisó cuántos metros se han intervenido ni cuándo terminarán los trabajos.

En Escalerillas, el municipio informó que se coloca pavimento en Simón de la Cruz y Leyva. En Ignacio Altamirano se sustituyen tuberías de drenaje y conexiones de descarga, mientras que en Jesús García se reparan líneas de agua y descargas sanitarias. En Montecasino se nivela el terreno de las banquetas y en Gaceta de Guadalajara se ajusta la altura de los pozos de visita.

En la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas se realizan trabajos de plafones y cancelería. La ampliación y remodelación del inmueble fue aprobada en enero por el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

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El proyecto contempla incorporar hidroterapia y consultorios, así como ampliar el Centro Municipal de Autismo. El reporte semanal no indica cuándo abrirán esos espacios.

Sigue en obra el puente Jacobo Payán

El Ayuntamiento informó que continúa la construcción del paso superior que conectará el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, con la avenida Salvador Nava, a la altura del Estadio Libertad Financiera.

La conclusión de la obra está prevista para diciembre, según lo publicado por Pulso, aunque el informe de este miércoles no detalló el porcentaje de avance.

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) anunció el martes una revisión técnica y financiera del puente, después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalara un posible sobrecosto y citara un monto de 273 millones de pesos. El alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que esa cifra correspondía a una etapa previa de la licitación y que el contrato se firmó por 244.9 millones de pesos, IVA incluido.