Reactivan dos pozos tras corte por trabajos de la CFE

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Interapas reanudó este miércoles 11 de noviembre el bombeo en los pozos Presa III y Nuevo Alameda, en la capital potosina, tras concluir las maniobras eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El organismo informó que el agua regresará de manera gradual conforme se recupere la presión en la red.

El aviso previo de Interapas, difundido por Exprés y TV Azteca San Luis Potosí, advertía de posibles afectaciones en colonias como Morales, Las Julias, Muñoz y Jacarandas por la suspensión del pozo Nuevo Alameda. En el caso de Presa III, las zonas señaladas incluían Vista Hermosa, Lomas de los Filtros, Tequisquiapan y Alamitos, además del Centro y los barrios de San Miguelito, San Sebastián y San Juan de Guadalupe.

El aviso también contemplaba la suspensión del pozo Lomas VI y del rebombeo La Contra, que abastecen a Lomas Tercera y Cuarta Sección y Villas del Pedregal. El reporte de reactivación de Interapas no precisa si esas dos instalaciones ya operan ni a qué hora se normalizará el suministro.

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