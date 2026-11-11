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Supervisan caminos artesanales en la Montaña de Guerrero

Los trabajos forman parte de un Plan Maestro que contempla 19 comunidades de cuatro municipios.

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 07:19 p.m.
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Supervisan caminos artesanales en la Montaña de Guerrero
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      CHILAPA DE ÁLVAREZ, Gro., 11 de noviembre de 2026.- Autoridades federales y estatales supervisaron la construcción de caminos artesanales en comunidades de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, como parte de un Plan Maestro que contempla obras de infraestructura y acciones sociales en 19 localidades de la región.

      Gobierno México supervisa caminos en Montaña Guerrero

      El recorrido se realizó en Mexcaltepec II, municipio de Chilapa, con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León, y la gobernadora Evelyn Salgado.

      De acuerdo con el Gobierno de México, el plan, coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comprende comunidades de los municipios de Atlixtac, Chilapa, Olinalá y Zapotitlán Tablas, donde se busca mejorar la conectividad y acercar servicios y apoyos a las familias.

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      Acciones integrales para comunidades de Guerrero

      Además de la construcción de caminos, la estrategia contempla acciones en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, electrificación y desarrollo productivo, así como becas, capacitación y asistencia técnica para el campo.

      Durante el recorrido, Arturo Medina señaló que las obras deben responder a las necesidades de las comunidades y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

      Como parte de la jornada también se llevó a cabo una Feria de Servicios y el Tianguis del Bienestar, mediante el cual se entregaron gratuitamente artículos nuevos de primera necesidad.

      En las actividades participaron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, autoridades comunitarias, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

      El Gobierno federal y el estatal señalaron que mantendrán la coordinación para atender los rezagos de la región y ampliar el acceso de sus habitantes a servicios y programas sociales.

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