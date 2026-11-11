Frankie Muniz choca su automóvil de carreras; fue hospitalizado

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Frankie Muniz, actor de "Malcolm el de en medio", fue trasladado de urgencia a un hospital de Florida este miércoles 11 de noviembre, luego de sufrir un accidente durante las prácticas previas a una competencia automovilística en la que participaría por la noche.

De acuerdo con medios internacionales como Variety y People, el artista tenía previsto competir con el equipo Air Force en el evento "Proud to Honor Veterans Day Classic" de Ford, en el Daytona International Speedway, pero el incidente le impedirá participar en la competencia.

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El medio especializado en automovilismo Motorsport informó que Ford Racing confirmó el traslado del actor a través de un comunicado: "Fue trasladado a un centro médico local para una evaluación más exhaustiva y se encuentra despierto y alerta".Hasta el momento, los representantes del actor no han dado más detalles sobre su estado de salud.Para el evento de esa noche también estaba prevista la asistencia de Bryan Cranston, coprotagonista de Muniz en "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" que se estrenó este año en Disney+, que acudiría para apoyarlo.Muniz se inició en el automovilismo en 2004, cuando tuvo la oportunidad de conducir un auto de carreras. Dos años después debutó como piloto profesional y, en 2025, se incorporó al equipo Reaume como piloto de tiempo completo. A través de sus redes sociales suele compartir imágenes y videos de sus experiencias en la pista.