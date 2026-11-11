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¿Cómo hacer una llamada sin saldo ni datos?

Movistar ofrece recarga SOS para paquetes de emergencia sin pago inmediato.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 04:34 p.m.
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¿Cómo hacer una llamada sin saldo ni datos?
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      Quedarse sin saldo o datos puede ser un gran problema cuando necesitas comunicarte y no tienes oportunidad de realizar una recarga, ni una conexión a Internet. Sin embargo, existe una alternativa que puede ayudarte en esos momentos: las llamadas por cobrar.


      Este servicio permite solicitar una llamada y, en la mayoría de casos, la persona que la recibe debe aceptar el cargo o cobro por la misma. Para conocer cómo funcionan, sigue leyendo.

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      Las llamadas por cobrar dependen de la compañía telefónica; aquí te dejamos dos ejemplos con servicios populares del país:
      Telcel cuenta con un servicio de llamadas por cobrar que sirve para comunicarse con otro usuario de la misma compañía, sin descontar el tiempo aire de quien la realiza.
      Para utilizarlas, únicamente necesitas tener cobertura de su red.
      El procedimiento es sencillo:
      Abre la app de llamadas
      Marca *033 seguido de los 10 dígitos del número Telcel al que deseas comunicarte
      Presiona el botón de llamada y espera a que el sistema contacte a la otra persona
      El destinatario recibirá una notificación para decidir si acepta o rechaza el cobro.
      Si está de acuerdo, la llamada se enlazará y podrá comenzar la conversación. De lo contrario, no habrá manera de recibir la comunicación.
      Según el sitio oficial de Telcel, el costo del servicio es de $2.98 por minuto (IVA incluido).
      Si eres usuario de Movistar, también tienes una alternativa para mantenerte comunicado: Recarga SOS. Dicho servicio te permite solicitar un paquete de emergencia y no solicita un pago inmediato.
      Para usarlo:
      Ingresa a la aplicación Movistar MX
      Selecciona la opción «Recarga SOS» desde el menú
      Elige el paquete que necesitas
      De acuerdo con la compañía telefónica, la recarga básica es de $9.80 e incluye minutos y SMS ilimitados, además de 1GB de navegación con vigencia de 24 horas.
      El precio del servicio se descuenta de las próximas recargas. Y, a diferencia de las llamadas por cobrar, esta herramienta proporciona saldo y beneficios para llamadas, mensajes y hasta la navegación web.
      Aunque las llamadas por cobrar son de utilidad cuando tu saldo y datos móviles se han agotado, no quiere decir que sean gratis. Recuerda que la persona que las recibe es quien acepta o rechaza su costo.
      Otro aspecto a considerar es que el servicio no sustituye una conexión a Internet, ni funciona como una llamada de aplicación. Aquí, la comunicación se establece mediante la red telefónica de la compañía, por lo que necesitas tener su cobertura contratada.
      Y finalmente, los códigos y las tarifas pueden variar entre operadores. Así que, antes de que se te presente la emergencia, revisa sus condiciones para salir preparado.

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