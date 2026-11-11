Alex Montiel critica el redoblaje de "Wildwood"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La decisión de realizar un nuevo doblaje al español de la película animada "Wildwood: el bosque salvaje" sigue generando reacciones en redes, entre ellas la de influencers como Alex Montiel, conocido por su personaje de "El Escorpión Dorado", quien cuestionó la manera en que se resolvió la controversia y consideró que la distribuidora faltó al respeto a los actores que participaron en la primera versión.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido expresó su desacuerdo con el cambio de voces y puso en duda las consecuencias que esta decisión podría tener para futuras colaboraciones con talentos del medio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se tomó esta decisión bastante cuestionable", señaló Montiel, quien también planteó que habrá que esperar a conocer la respuesta del público en taquilla y observar si otros actores, tengan o no experiencia en doblaje, estarán dispuestos a trabajar con la distribuidora después de lo ocurrido.Su crítica se centra en la forma en que fueron tratados quienes originalmente prestaron sus voces a los personajes, pues considera que la empresa no tomó en cuenta el compromiso que ya había establecido con ellos.La polémica surgió luego de que algunos espectadores manifestaran su inconformidad con el trabajo de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes participaron en el doblaje al español de la cinta.Ante las críticas, Imagen Films MX, distribuidora de la película en México, anunció que realizaría una nueva versión en español, la empresa explicó que la decisión respondió a los comentarios de quienes consideraron que las voces podían distraer de la historia y del trabajo de animación.En su comunicado, la compañía aclaró que el redoblaje no pretende desacreditar ni restar valor a la labor de quienes participaron en la primera versión, también aseguró que la decisión busca que los espectadores conecten mejor con las emociones y la propuesta artística de la producción.Bajo el mensaje #ValoramosTodasLasVoces, la distribuidora reconoció la importancia de escuchar las opiniones del público y sostuvo que mantiene abierta la conversación con los espectadores.La nueva versión en español estará disponible en cines de la Ciudad de México y del resto del país a partir del jueves 12 de noviembre, la invitación también está dirigida a quienes ya vieron la película y quieran acercarse nuevamente a ella con otras voces.En cines la película no ha sido bien recibida por el público, cayendo sus números en su segundo fin de semana en un 20% aproximadamente; de acuerdo con cifras extraídas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, del 29 de octubre al 1 de noviembre registró 169 mil boletos vendidos en números redondos.Para el pasado fin de semana, ya cargando las críticas al doblaje, la asistencia registrada fue de 139 mil. Hasta el lunes pasado el largometraje había registrado en total más de 450 mil entradas vendidas, cinco veces menos que la cinta mexicana "La venganza del Charro Negro", estrenada una semana antes, el 22 de octubre."Wildwood" es una película de animación en técnica stop-motion, realizada por el estudio estadounidense Laika, responsable de producciones como "Coraline", está dirigida por Travis Knight y está inspirada en la novela homónima de Colin Meloy.La historia sigue a Prue McKeel, una joven que emprende una peligrosa aventura para rescatar a su hermano pequeño, quien fue llevado por una bandada de cuervos hacia un bosque encantado a las afueras de Portland, Oregón.Acompañada por su amigo Curtis, Prue descubre un mundo fantástico habitado por animales que hablan y seres humanos, donde se desarrolla un conflicto que amenaza con cambiar el destino de sus habitantes.La producción requirió alrededor de 16 años de trabajo y representa una nueva apuesta de Laika por la animación artesanal. Su director ha defendido el stop-motion como una expresión de creatividad y esfuerzo humano, en la que cada movimiento se construye a partir de pequeñas modificaciones físicas capturadas cuadro por cuadro.