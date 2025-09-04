Buscarán combatir a pandillas en Haití

NACIONES UNIDAS.- Estados Unidos y Panamá hicieron un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autorice la creación de una fuerza integrada con 5.550 elementos con facultades para detener a miembros de pandillas en Haití, con el fin de ayudar a poner fin a la creciente violencia en la nación caribeña.

Ambas naciones presentaron el miércoles un borrador de resolución al Consejo de Seguridad —al cual The Associated Press tuvo acceso— en el que detallaron su propuesta para transformar a la fuerza multinacional encabezada por Kenia que se encuentra desplegada actualmente en Haití, para convertirla en una unidad mucho más grande.

Los primeros policías kenianos llegaron a Haití en junio de 2024 como parte de un despliegue que supuestamente debía contar con 2.500 elementos, pero que se ha visto plagado por la falta de financiamiento, por lo que actualmente cuenta con menos de 1.000 efectivos.

El poder de las pandillas se ha extendido desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y han ampliado sus actividades de saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia zonas rurales. Haití no tiene un presidente desde el magnicidio.

El borrador de resolución agradece a Kenia por encabezar la fuerza multinacional, y reafirma los hallazgos de Naciones Unidas, para ser ampliada.