Evacuaciones masivas por inundaciones en Punjab

SHER SHAH, Pakistán.- Casi 300.000 personas han sido evacuadas en las últimas 48 horas de las áreas afectadas por inundaciones en la provincia de Punjab, en Pakistán, tras las últimas alertas de inundación emitidas por India, dijeron funcionarios el miércoles.

Las evacuaciones elevan el total de personas desplazadas desde el mes pasado a 1,3 millones.

Las aguas han sumergido docenas de aldeas en el distrito de Muzaffargarh de Punjab, después de inundar previamente Narowal y Sialkot, ambas cerca de la frontera con India.

Las autoridades también tratan de desviar los ríos desbordados hacia tierras agrícolas para proteger las principales ciudades, como parte de una de las operaciones de rescate y ayuda más grandes en la historia de Punjab, que se extiende por el este de Pakistán y el noroeste de India.

Miles de rescatistas participoan con botes en las operaciones.