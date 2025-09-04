Lanza Rusia más de 500 drones

KIEV, Ucrania.- Rusia lanzó más de 500 drones y dos docenas de misiles contra territorio ucraniano durante la noche, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente de Ucrania y líderes europeos continuaban conversaciones para reforzar las defensas del país e impulsar los hasta ahora infructuosos esfuerzos de paz liderados por EU.

El principal objetivo de la ofensiva rusa nocturna fue la infraestructura civil, especialmente las instalaciones energéticas, explicó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, mientras se acerca otro invierno tres años después de la invasión lanzada por Rusia sobre su vecino. Los ataques se dirigieron principalmente al oeste y centro del país y causaron al menos cinco heridos, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques aéreos rusos sobre zonas civiles y su campaña militar para quebrar las defensas rivales a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) no han disminuido en los últimos meses, a pesar de los intentos del presidente de EU, Donald Trump, de detener los combates.

Aunque Zelenskyy ha aceptado las propuestas de Trump para un alto el fuego y para mantener conversaciones de paz directas con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el Kremlin ha planteado diversas objeciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En medio de las recientes maniobras diplomáticas, Putin viajó a Beijing, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping; con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Washington afirma que esos países están apoyando el esfuerzo belico de Rusia. Pyongyang ha enviado tropas y municiones al Kremlin, mientras que China e India han comprado petróleo ruso ayudando de forma indirecta a la economía de guerra de Moscú.

Volodymyr Zelenskyy describió los ataques nocturnos como “demostrativos”.

“Putin está demostrando su impunidad”, dijo Zelenskyy en Telegram, al tiempo que pidió sanciones más severas contra Rusia. “Solo debido a la falta de presión suficiente, principalmente sobre la economía de guerra, Rusia continúa con esta agresión”.

En su discurso diario en video, el mandatario señaló que el número de ataques de drones rusos está creciendo, incluso a plena luz del día, y reportó “otro aumento de fuerzas rusas en algunos sectores del frente”.

Zelenskyy llegó a Dinamarca el martes para conversaciones con países del norte de Europa y del Báltico sobre nuevas ayudas militares y más apoyos diplomáticos para Kiev.

Mientras, el secretario británico de Defensa, John Healey, viajó a la capital ucraniana para abordar la forma de reforzar al ejército ucraniano.

Zelenskyy debía estar más tarde el miércoles en París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, antes de la cumbre que mantendrán allí las naciones europeas para evaluar el tipo de garantías de seguridad de posguerra que podrían proporcionar junto a Estados Unidos.