¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TURÍN, Italia (AP) — Con siete cuartos de final de torneos del Grand Slam en su currículum y la convicción de que aún puede llegar más lejos, Alex de Miñaur alcanzó a principios de este año un punto en el que sus ambiciones se interpusieron en su rendimiento.

Ahora, el jugador apodado "The Demon" busca en su interior para asegurarse de que no vuelva a ocurrir.

De visita en esta ciudad como primer suplente de las Finales ATP —el evento de élite para los ocho mejores jugadores del año, al que por poco no logró clasificarse esta temporada—, ha tenido tiempo para reflexionar sobre por qué, como expresó, "más o menos se extravió" durante un semestre.

Para un jugador cuya determinación de llegar a cada pelota supera su estatura de 6 pies (1,83 metros) y 152 libras (69 kilogramos), desviarse del rumbo no es algo a lo que esté acostumbrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Temporada 2026 con altibajos y logros destacados

De Miñaur comenzó 2026 con fuerza al alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia, donde perdió ante el eventual campeón Carlos Alcaraz tras ceder apenas un set en sus primeros cuatro partidos.

Luego respaldó esa actuación al conquistar su único título del año en Róterdam, Holanda, con una victoria sobre Felix Auger-Aliassime —quien es el segundo suplente en las Finales.

Las dificultades aparecieron durante el "Sunshine Swing" en Indian Wells y Miami y se prolongaron hasta la temporada de arcilla. Tras un breve repunte en la gira de césped, cuando alcanzó el quinto puesto del ranking (el mejor de su carrera), una derrota ante el 70mo del mundo, Botic van de Zandschulp, en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos marcó otra decepción.

Entre todos esos altibajos, De Miñaur se casó con su novia de muchos años, la jugadora de la WTA Katie Boulter, con una celebración en la Toscana.

"Es la primera vez que he sentido la inconsistencia", comentó De Miñaur. "Pasé por un periodo de seis meses en el que como que me perdí. No era yo. No estaba jugando el tipo de tenis que sé que puedo jugar y dejé pasar muchas oportunidades".

Después de terminar entre los 10 primeros del ranking en temporadas consecutivas, De Miñaur está encaminado a cerrar este año en el undécimo sitio.

"En cierto modo me he malacostumbrado a mantener ese nivel semana tras semana y durante mucho tiempo casi esperaba esas victorias", añadió De Miñaur, de 27 años. "Tengo que ser un poco más amable conmigo mismo y valorar el triunfo en cualquier tipo de partido".

Tras ganar en total apenas un duelo entre Indian Wells y Miami, De Miñaur reconoció que fue demasiado duro consigo mismo a raíz de una derrota ante el jugador local Valentin Vacherot en los cuartos de final del Masters de Montecarlo.

"Seguía preocupado por el nivel al que estaba jugando y no estaba conforme conmigo mismo", señaló. "Eso se arrastró durante toda la temporada de arcilla y luego se convirtió en una especie de efecto bola de nieve".

Victorias clave y preparación para 2027

De Miñaur reactivó su temporada con una victoria sobre Alexander Zverev en la Copa Laver y luego encadenó una buena racha en Beijing, donde tuvo que retirarse después de perder el primer set de la final ante Novak Djokovic debido a un problema inguinal.

Tuvo otra buena racha en Viena, donde venció a una serie de jugadores de calidad (Tomas Machac, Learner Tien, Matteo Berrettini y Zverev otra vez), antes de perder nuevamente ante Alcaraz en la final.

Pero cuando se trataba de asegurar los puntos finales para clasificarse a las Finales, De Miñaur perdió su partido de debut en el Masters de París.

Aun así, acepta de buena gana esas dos victorias recientes sobre Zverev, que ahora es el número 1, como una fuente de confianza para 2027.

"Simplemente sirve para demostrar que soy capaz de hacerlo", manifestó De Miñaur. "Lo que ha sido parte de mi ADN durante mucho tiempo ha sido la constancia de presentarme cada semana. Quizás a veces he tenido dificultades con algunos de los jugadores mejor clasificados y con el 1, 2, 3 del mundo, pero he demostrado que soy capaz de conseguir esas victorias".

Nada es más importante para De Miñaur que el Abierto de Australia, el certamen de Grand Slam en su país, donde ha ido en ascenso —aunque lentamente— durante años.

En sus últimas siete apariciones en Melbourne Park, De Miñaur alcanzó la tercera ronda dos veces; luego la cuarta ronda tres veces; y después dos cuartos de final.

Para 2027, está cambiando su mentalidad, de un enfoque de toda la temporada a alcanzar su mejor nivel en los Grand Slams.

"Esa es una de las cosas clave en las que quiero enfocarme e intentar llegar lejos en los Slams", afirmó. "De verdad intentaré priorizar eso un poco más para asegurarme de que toda mi energía vaya hacia esos torneos".

Preparación para las Finales ATP y estado de Alcaraz

Por ahora, sin embargo, De Miñaur también mantiene un ojo puesto en el estado físico de Alcaraz, quien llevó vendado el muslo izquierdo durante su segundo partido en las Finales.

Si Alcaraz decide no jugar contra Flavio Cobolli el viernes, De Miñaur está listo para entrar.

"Hay que asegurarse de estar listo para salir a jugar", indicó.