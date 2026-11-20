Conductor daña cinco autos tras volcar en Valle del Tecnológico
Guiaba un Chevrolet a exceso de velocidad y perdió el control en la calle Bugambilias
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Cinco vehículos fueron dañados en choque y volcadura de un automóvil que circulaba aparentemente a alta velocidad en la calle de Bugambilias, en la colonia Valle del Tecnológico.
Los hechos,. a las 20:00 horas del jueves, donde el conductor de un automóvil Chevrolet Sony circulaba a toda velocidad sobre la calle en mención, al llegar al tramo entre las calles del Árbol del Hule y calle Cerezos con dirección a la avenida Saucito Morales, pierde el control hacia su derecha impactando dos vehículos estacionados.
Después continuó su trayectoria y volcó, golpeando a otros dos vehículos de su lado izquierdo que también se encontraban estacionados.
Al sitio arribaron las aseguradoras y peritos de la SSPC municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
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