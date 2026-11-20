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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital recordó que este viernes hay cierres viales en la zona centro, con motivo del desfile conmemorativo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El operativo inició a las 8:30 horas, mientras el evento está programado para las 10:00 horas.

Hay cambios temporales de circulación en:

- Avenida 20 de Noviembre de Alonso a Reforma (doble sentido a la circulación) y de Alonso a Othón (un solo sentido con dirección a la Alameda)

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- Avenida Reforma en el tramo de Eje Vial a 20 de Noviembre (doble sentido de circulación)

- Puente Valladares: operará en un solo sentido, de oriente a poniente.

- Puente Manuel José Othón: permanecerá cerrado; el tránsito será canalizado por Azteca Norte hacia el puente Valladares.

- Oficiales de Policía Vial mantendrán restricciones de estacionamiento en la ruta del desfile y zona de concentración, además de liberar progresivamente las calles conforme avance el desfile.