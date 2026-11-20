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Aleks Syntek y Dani Flow se reunieron para el release party de su nueva canción "De Groovy (Noche en la ciudad)", una reversión de "De noche en la ciudad", con el que Syntek se une al reggaetón.

Aleks Syntek y Dani Flow presentan colaboración musical

En el evento los dos músicos hablaron de cómo se dio este acercamiento, siendo la defensa del joven hacia el veterano músico lo que los hizo coincidir.

"Fue el único que salió a dar la cara por mí y que dio declaraciones muy lindas, diciendo no a ver Alex este tiene toda la razón y yo estoy de acuerdo con él en lo que está diciendo en aquel fatídico 15 de septiembre donde me puse medio locochón", dijo Syntek.

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Aleks Syntek aclara episodio del 15 de septiembre

El concierto al que se refiere Aleks ha sido un impulso para su carrera, en el que destaca el interés de las nuevas generaciones por su música.

A pesar del éxito que ha tenido la canción a pocas horas de su lanzamiento y que ahora ha encontrado un espacio para abordar el género, no es el camino que quiere seguir.

"Soy rockcanrolero de corazón, entonces lo que sigue para mí sigue siendo rock and roll, después de esta experiencia, me nutro más, puedo tener más contacto con los chicos que ahora me entienden ellos a mí, yo los estoy entendiendo a ellos. empiezo a ver que los chavitos se me acercan muchísimo, gente muy joven que antes no se fijaban en mi música, está empapada con ella y eso ha sido un milagro para mí", apuntó.

Sobre el detonante de aquel mal episodio el 15 de septiembre, Syntek aclara que no se trató de un brote psicótico como se había dicho, sino de un momento de hartazgo y ansiedad.

"He aclarado mucho que no hubo ningún trastorno psicótico porque el estar enojado no significa eso, solamente un psiquiatra podría dictaminar eso, en este caso, se le llama un brote de ansiedad, lo que yo tuve de hartazgo", comentó.