Calor derretirá festejos en EU

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Nueva York.- Nueva York, Boston y Filadelfia emitieron el miércoles alertas por calor extremo para los próximos días, mientras las altas temperaturas agobian a la zona justo antes de las celebraciones del 4 de Julio.

Se pronostican temperaturas de más de 30 grados Celsius (90 Fahrenheit) para el noreste; Filadelfia y Boston podrían superar los 100°F el jueves. Si se suma la humedad, la sensación térmica real será aún mayor en algunos momentos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Una cúpula de calor -sistemas de alta presión sobre una región que atrapan el calor y la humedad- ha estado sofocando partes del territorio norteamericano desde el Medio Oeste hasta la Costa Este. Esto añadirá mucha incomodidad en medio de desfiles por el 250.º aniversario, flotillas de barcos, conciertos al aire libre y, en Boston, una lectura pública de la Declaración de Independencia desde un balcón histórico el sábado.

La ciudad de Nueva York informó que más de 200 empleados buscarán a personas sin hogar y las animarán a entrar en interiores. Habrá cientos de centros de enfriamiento, desde el centro de convenciones Javits Center hasta furgonetas y espacios al aire libre con ventiladores nebulizadores.

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El Museo del Perro del American Kennel Club en Nueva York está permitiendo que los visitantes lleven a sus perros para refrescarse. El director ejecutivo, Christopher Bromson, comentó que se le ocurrió la idea al ver a su propio terranova despatarrado sobre el piso fresco del museo.

En Washington, DC, donde la temperatura máxima era de 35° C (95 F), los niños sentados tomaban botellas de agua fría de la Policía de Parques mientras esperaban en la fila para la rueda de la fortuna en el National Mall.