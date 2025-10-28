logo pulso
Capturan a otro por el crimen de Miguel Uribe

Por AP

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a otro por el crimen de Miguel Uribe

Bogotá, Col.- Las autoridades colombianas capturaron el lunes a un hombre señalado de presuntamente ser el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque a tiros que terminó con la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay .

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue capturado en la zona rural del departamento de Meta, en el centro-este del país, indicó la policía al divulgar en la red social X una fotografía de un hombre custodiado por agentes armados.

Será imputado homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía General indicó en la misma red social que Pérez Marroquín “sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, sin indicar si tienen nuevas pistas de quién ordenó el ataque.

Desde el Ministerio de Justicia han señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio cuando daba un discurso político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas y tras varias cirugías, falleció casi dos meses después.

