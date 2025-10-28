Símbolos y color en el corazón de la ciudad

Con la llegada del Día de Muertos, el Centro Histórico de San Luis Potosí se transforma en un lienzo lleno de símbolos, color y memoria. Las decoraciones que inundan la ciudad también honran al Xantolo, festividad arraigada en la Huasteca Potosina, que ha encontrado en la capital un escenario para dialogar con nuevas miradas.

Caminar por las plazas y calles del primer cuadro es percibir un cambio en el ambiente: el aroma del copal, el resplandor del cempasúchil y la presencia de altares crean una atmósfera que invita al encuentro con quienes ya no están. El paisaje urbano adquiere tonos dorados y vibrantes que anuncian el inicio de una celebración que une a vivos y difuntos a través de símbolos compartidos.

En distintos puntos del Centro se levantan arcos florales, senderos de pétalos, catrinas monumentales, ofrendas, papel picado y figuras de cartonería. Más que adornar, estas intervenciones buscan preservar una tradición que, aunque nace en la Huasteca, se muestra en todo el estado.

Las máscaras y elementos relacionados con el Xantolo se integran al espacio urbano para transmitir el espíritu festivo, ritual y comunitario de esta celebración. La música, la danza y las expresiones artísticas que acompañan estas decoraciones permiten que habitantes y visitantes conecten con esta manifestación sin salir de la capital.

Si algo caracteriza al Xantolo es su capacidad de unir pasado y presente.

En los hogares de la Huasteca y, ahora también en la ciudad, la memoria se acompaña de altares, velas, comida tradicional. La capital adopta ese sentido afectivo que define la festividad: recordar a los que se fueron celebrando su vida, más que llorando su ausencia.

Las decoraciones de este año no sólo embellecen el Centro Histórico; lo convierten en un espacio donde convergen tradiciones, donde la cultura se reconoce viva y en constante movimiento.

La capital potosina no sólo se adorna; se transforma. Las calles se vuelven escenarios de encuentro, reflexión y celebración. La luz de las velas, el color de las flores y los elementos del Xantolo dan vida a una ciudad que, por unos días, parece detenerse para escuchar a quienes vuelven a visitarnos.