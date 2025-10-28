Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP

Como parte de las actividades conmemorativas por el 433 aniversario de la fundación de San Luis Potosí, se anunció un concierto para el próximo 8 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, que reunirá a Aída Cuevas con la Banda de Música y el Mariachi de la Secretaría de Marina (SEMAR).

El evento contará con la participación de más de 120 elementos entre músicos y personal artístico de SEMAR.

El repertorio contempla música tradicional mexicana y piezas emblemáticas del cancionero nacional, con arreglos especiales para banda sinfónica y mariachi. Como parte de la programación, se incluirá un popurrí dedicado a Lucha Villa, en reconocimiento a su trayectoria y legado en la música ranchera.

El concierto incluirá además la participación de la Orquesta y el Coro Juvenil del Grupo México, integrados por jóvenes de distintos estados del país. El programa contempla obras como Huapango de Moncayo, El Cascabel, piezas de música popular, además de arreglos que conectan con el público potosino, entre ellos Acuarela potosina

La cantante Aída Cuevas, reconocida como una de las voces más representativas de la música mexicana, se sumará al programa como artista invitada.

Se destacó que el concierto busca celebrar la identidad potosina con un espectáculo musical de gran formato y con carácter inclusivo, al contar con atención especial para personas con discapacidad y espacios adecuados para el disfrute familiar.

El acceso será gratuito, con puertas abiertas desde las 18:00 horas y primera llamada a las 18:30, para dar inicio al programa a las 19:00 horas