logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP

Por Estrella Govea

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP

Como parte de las actividades conmemorativas por el 433 aniversario de la fundación de San Luis Potosí, se anunció un concierto para el próximo 8 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, que reunirá a Aída Cuevas con la Banda de Música y el Mariachi de la Secretaría de Marina (SEMAR).

El evento contará con la participación de más de 120 elementos entre músicos y personal artístico de SEMAR. 

El repertorio contempla música tradicional mexicana y piezas emblemáticas del cancionero nacional, con arreglos especiales para banda sinfónica y mariachi. Como parte de la programación, se incluirá un popurrí dedicado a Lucha Villa, en reconocimiento a su trayectoria y legado en la música ranchera.

El concierto incluirá además la participación de la Orquesta y el Coro Juvenil del Grupo México, integrados por jóvenes de distintos estados del país. El programa contempla obras como Huapango de Moncayo, El Cascabel, piezas de música popular, además de arreglos que conectan con el público potosino, entre ellos Acuarela potosina  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cantante Aída Cuevas, reconocida como una de las voces más representativas de la música mexicana, se sumará al programa como artista invitada. 

Se destacó que el concierto busca celebrar la identidad potosina con un espectáculo musical de gran formato y con carácter inclusivo, al contar con atención especial para personas con discapacidad y espacios adecuados para el disfrute familiar.

El acceso será gratuito, con puertas abiertas desde las 18:00 horas y primera llamada a las 18:30, para dar inicio al programa a las 19:00 horas  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

FERNANDA TRÍAS, PREMIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

SLP

El Universal

Con “El monte de las furias”, la escritora uruguaya obtiene el galardón de la FIL de Guadalajara

Símbolos y color en el corazón de la ciudad
Símbolos y color en el corazón de la ciudad

Símbolos y color en el corazón de la ciudad

SLP

Estrella Govea

Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP
Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP

Concierto por el aniversario de la ciudad de SLP

SLP

Estrella Govea

Exposición “Calaveras”
Exposición “Calaveras”

Exposición “Calaveras”

SLP

Estrella Govea