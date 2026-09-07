¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

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En la tarde del pasado 6 de septiembre, las redes sociales de la Casa Blanca mostraron un video generado con inteligencia artificial bastante inusual (el material audiovisual presentó al mandatario portando un anillo de poder y levantando un muro de energía verde sobre un paisaje industrial con el letrero American Manufacturing).

Video con mensaje simbólico sobre política migratoria

La publicación provocó múltiples reacciones entre la audiencia, la cual respondió con comentarios divididos, cuestionamientos y diversos memes.

En el metraje se observa un fragmento donde el mandatario proyecta desde el anillo un haz de luz verde con el que construye un muro en pleno desierto, deteniendo el avance de un grupo de migrantes que intenta cruzar la frontera (la imagen busca representar de forma simbólica la política migratoria que ha defendido su administración).

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Representación del impulso a la manufactura estadounidense

Después, el video cambia de tema y se enfoca en la manufactura estadounidense; con el mismo resplandor verde surgen edificios y fábricas acompañados por el letrero American Manufacturing, en referencia al impulso a la producción industrial dentro del país.

El metraje se acompañó de una conocida cita de la cultura pop: "En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder... ¡La luz de Linterna Verde!".

Esta difusión coincidió con la transmisión semanal de la serie Lanterns de HBO, lo que motivó comparaciones inmediatas en plataformas digitales.

De acuerdo con el portal oficial de DC Comics (sitio especializado en el universo de historietas), estas palabras corresponden al juramento tradicional del Cuerpo de Linternas Verdes. La corporación ficticia exige a cada integrante pronunciar este manifiesto antes de recargar sus anillos de poder esmeralda, catalogados dentro del lore del cómic como las armas más poderosas del universo.

Los miembros de esta fuerza policial pertenecen a diversas especies inteligentes de la galaxia. Durante tres mil millones de años, el Cuerpo funciona como guardián de la paz espacial.

El grupo cuenta con 7200 miembros distribuidos en 3600 sectores del cosmos. En la Tierra destacan personajes como Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Baz y Jessica Cruz.

Hasta el momento, ni DC Comics ni sus directivos han emitido declaraciones oficiales respecto al uso de su propiedad intelectual en esta propaganda (una situación similar a la ocurrida en ocasiones anteriores cuando la administración ha recurrido a elementos de la cultura popular).

Tras la publicación del metraje, ya cuenta con más de 33.3 millones de reproducciones y gran cantidad de cibernautas reaccionaron compartiendo imágenes satíricas y ediciones digitales sobre el mensaje institucional.