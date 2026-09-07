logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

La publicación alcanzó más de 33 millones de reproducciones y provocó reacciones divididas.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:32 p.m.
A
¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la tarde del pasado 6 de septiembre, las redes sociales de la Casa Blanca mostraron un video generado con inteligencia artificial bastante inusual (el material audiovisual presentó al mandatario portando un anillo de poder y levantando un muro de energía verde sobre un paisaje industrial con el letrero American Manufacturing).

      Video con mensaje simbólico sobre política migratoria

      La publicación provocó múltiples reacciones entre la audiencia, la cual respondió con comentarios divididos, cuestionamientos y diversos memes.

      En el metraje se observa un fragmento donde el mandatario proyecta desde el anillo un haz de luz verde con el que construye un muro en pleno desierto, deteniendo el avance de un grupo de migrantes que intenta cruzar la frontera (la imagen busca representar de forma simbólica la política migratoria que ha defendido su administración).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Representación del impulso a la manufactura estadounidense

      Después, el video cambia de tema y se enfoca en la manufactura estadounidense; con el mismo resplandor verde surgen edificios y fábricas acompañados por el letrero American Manufacturing, en referencia al impulso a la producción industrial dentro del país.

      El metraje se acompañó de una conocida cita de la cultura pop: "En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder... ¡La luz de Linterna Verde!".

      Esta difusión coincidió con la transmisión semanal de la serie Lanterns de HBO, lo que motivó comparaciones inmediatas en plataformas digitales.

      De acuerdo con el portal oficial de DC Comics (sitio especializado en el universo de historietas), estas palabras corresponden al juramento tradicional del Cuerpo de Linternas Verdes. La corporación ficticia exige a cada integrante pronunciar este manifiesto antes de recargar sus anillos de poder esmeralda, catalogados dentro del lore del cómic como las armas más poderosas del universo.

      Los miembros de esta fuerza policial pertenecen a diversas especies inteligentes de la galaxia. Durante tres mil millones de años, el Cuerpo funciona como guardián de la paz espacial.

      El grupo cuenta con 7200 miembros distribuidos en 3600 sectores del cosmos. En la Tierra destacan personajes como Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Baz y Jessica Cruz.

      Hasta el momento, ni DC Comics ni sus directivos han emitido declaraciones oficiales respecto al uso de su propiedad intelectual en esta propaganda (una situación similar a la ocurrida en ocasiones anteriores cuando la administración ha recurrido a elementos de la cultura popular).

      Tras la publicación del metraje, ya cuenta con más de 33.3 millones de reproducciones y gran cantidad de cibernautas reaccionaron compartiendo imágenes satíricas y ediciones digitales sobre el mensaje institucional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?
      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

      ¿Por qué la Casa Blanca publicó el juramento de Linterna Verde?

      SLP

      El Universal

      La publicación alcanzó más de 33 millones de reproducciones y provocó reacciones divididas.

      Venezuela mantiene contratos petroleros con China y Rusia
      Venezuela mantiene contratos petroleros con China y Rusia

      Venezuela mantiene contratos petroleros con China y Rusia

      SLP

      El Universal

      La ministra Paula Henao aseguró que los contratos con China y Rusia se respetarán pese a nuevas alianzas.

      Donald Trump propone cambiar nombre de Nuevo México a Nueva América
      Donald Trump propone cambiar nombre de Nuevo México a Nueva América

      Donald Trump propone cambiar nombre de Nuevo México a Nueva América

      SLP

      El Universal

      Trump se prepara para la convención republicana en Dallas en medio de críticas y bajas asistencias.

      Israel intensifica ofensiva en sur del Líbano con víctimas civiles
      Israel intensifica ofensiva en sur del Líbano con víctimas civiles

      Israel intensifica ofensiva en sur del Líbano con víctimas civiles

      SLP

      El Universal

      En las últimas 72 horas murieron unas 30 personas en el sur del Líbano, incluyendo bebés y socorristas.